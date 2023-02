Pipo Saúde promove manhã de check up em São Paulo

Dizem que o ano só começa após o carnaval. É por isso que, depois do período mais festivo e intenso do ano, a healthtech Pipo Saúde convida a população da cidade de São Paulo a fazer um check up na saúde, no sábado seguinte ao carnaval, dia 25 de fevereiro, a partir das 8h, no Parque Burle Marx. A ação faz parte da nova campanha da empresa, que busca a conscientização sobre a importância de realizar o check-up anual.

“Hoje nós sabemos que 70% das doenças crônicas possuem diagnóstico tardio, ou seja, após o aparecimento de sintomas. Além disso, 80% dos casos de doenças cardíacas, cerebrais e o diabetes tipo 2 podem ser evitados eliminando fatores de risco, como a pressão alta e colesterol alto. O check-up, ou rastreio de doenças em pessoas sem sintomas, pode salvar vidas”, comenta o diretor médico da healthtech, Thiago Liguori.

Um espaço de atendimento básico e gratuito de saúde será montado com a participação do Dr. Liguori, e de um time de saúde.

A Pipo Saúde é uma corretora de benefícios corporativos de saúde que atua lado a lado do RH e é focada em atendimento humanizado, tecnologia e uso de dados. A healthtech trabalha com geração de dados para oferecer uma avaliação geral da saúde da população da empresa e orientar melhor o Recursos Humanos em práticas e cuidados que possam ajudar. Além disso, possui uma equipe de atendimento pronta para orientar sobre os benefícios de saúde e uma equipe médica disponível para acolher os colaboradores e seus familiares.

Manhã de check up

Data: 25 de fevereiro

Horário: das 08h às 12h

Local: Parque Burle Marx – Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 – Vila Andrade, São Paulo

N.F.

Revista Apólice