OpenCor credencia corretores para atuarem no Open Insurance

A Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), a ENS (Escola de Negócios e Seguros), e o Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação da Corretagem de Seguros) desenvolvem uma Sociedade Processadora de Ordem do Cliente (SPOC) para credenciar corretores de seguros que desejarem atuar no Open Insurance.

Essa nova estrutura, intitulada OpenCor Brasil, integra os serviços disponibilizados pela IPR Brasil (Infraestrutura Brasileira de Proteção a Riscos), lançada pelas três entidades, no final do ano passado, com o objetivo de oferecer soluções, ferramentas e plataformas tecnológicas para que o corretor de seguros esteja preparado para as novas exigências do mercado, incluindo o Open Insurance, e acompanhar todo o ciclo de vida dos contratos, desde a contratação até o pagamento da indenização.

A figura da SPOC foi introduzida recentemente no mercado, através da Resolução 450/22 do CNSP, publicada em 18 de outubro de 2022.

O Open Insurance é a grande inovação recente do setor de seguros e junto ao Open Banking forma o Open Finance, que possibilitará, através do compartilhamento de dados consentido pelo cliente, o desenvolvimento de produtos cada vez mais assertivos às necessidades e riscos das pessoas. Dentro da estrutura do Open Insurance, estão representantes das seguradoras e, com a criação das SPOCs, também os corretores de seguros.

Há uma série de requisitos para que um corretor de seguros possa atuar como SPOC: patrimônio mínimo, capacidade tecnológica e rigoroso processo de credenciamento junto à Susep (Superintendência de Seguros Privados). Para que o maior número possível de corretores possa cumprir tais requisitos, a Fenacor, a ENS e o Ibracor uniram forças para viabilizar e garantir a atuação de interessados no Open Insurance.

A IPR Brasil tem como pilares as três entidades que a criaram e mais a OpenCor, cada qual com uma função específica.

À ENS, por exemplo, caberá cuidar da formação e reciclagem profissional do corretor de seguros. Já o Ibracor ficará responsável pelo registro e pela orientação ao corretor de seguros para que adote boas práticas de governança e de ética profissional.

A Fenacor, entidade máxima de representação dos corretores de seguros, entre outras atividades, coordena, protege e defende os interesses da categoria, representa os 24 Sindicatos filiados e colabora com os Poderes Públicos no estudo e na solução dos problemas relacionados ao segmento. A Federação também organiza eventos e ações de qualificação e indicação de novas oportunidades de negócios para corretores de seguros, além de uma série de outros benefícios.

Por fim, a OpenCor Brasil, que tem como sócios majoritários as três entidades, irá operar a plataforma tecnológica do Open Insurance.

Segundo o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, a IPR Brasil completa e aperfeiçoa o Plano Nacional de Desenvolvimento do Mercado Segurador, iniciativa coordenada pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), construída de forma conjunta pelos mais importantes atores do mercado de seguros.

Já o presidente da ENS, Lucas de Castro, explica que à Escola caberá oferecer capacitação necessária para que os corretores possam atuar no ambiente do Open Insurance. “Tão importante quanto a tecnologia, é a capacitação e a reciclagem desses profissionais”, salienta.

Por sua vez, o presidente do Ibracor, Joaquim Mendanha, ressalta que fazer parte dessa Infraestrutura possibilitará a redução dos custos operacionais das seguradoras e aumento da produtividade dos Corretores, em benefício aos consumidores.

N.F.

Revista Apólice