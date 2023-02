Nubank expande cobertura de seguros e chega ao mercado de Automóveis

Em mais um passo para expansão do seu portfólio de seguros, o Nubank anunciou o seguro para proteção de automóveis para os clientes, o Nubank Auto. A novidade chega gradualmente em Curitiba a partir de hoje, 13 de fevereiro, e a companhia disponibilizará o serviço em diversas regiões do Brasil ao longo deste ano.

O produto chega para ser uma alternativa segura, simples e sem burocracia para um seguro muito demandado pelos clientes. O anúncio complementa o leque de seguros da empresa, que já oferece o Nubank Vida e o Nubank Celular Seguro.

Um dos diferenciais do produto é que, além da facilidade em contratar o serviço, o consumidor seleciona os itens de cobertura na hora do fechamento do contrato, chegando a um valor final transparente e que cabe em seu bolso. “O mercado de seguros de carros no Brasil é burocrático e caro. Isso leva a experiências ruins para os clientes e baixa aderência a esse tipo de serviço. O Nubank Auto oferece um produto prático, confiável e acessível que busca atender as necessidades únicas de cada cliente”, diz Burke Deutsch, general manager da área de seguros da fintech.

Com a contratação 100% digital, o seguro tem atendimento 24 horas de forma simples e fácil, sem atraso no pagamento do sinistro e burocracias. Quando contratado, o produto pode incluir diversas coberturas, como: proteção contra roubo e furto, assistência 24 horas, cobertura em caso de colisão e eventos naturais, proteção a terceiros e proteção de vidros e faróis.

N.F.

Revista Apólice