Minuto Seguros anuncia time de criadores de conteúdo

A Minuto Seguros acabou de anunciar o seu time de criadores de conteúdo para falar sobre seguro automotivo e também de viagem. O squad, como é chamado o grupo, conta com grandes nomes das redes sociais, como Perrengue Chique, Gerson Campos, Fullpower, A Roda, João Brigato, Edu Martins, Veneto Studio, Jeska Grecco e A Família Vergilio. Objetivo é reforçar a importância de contar com a proteção dos seguros na rotina e como o processo de contratação pode ser fácil e sem burocracias.

Os conteúdos serão divididos em três pilares, sempre mostrando a relação das pessoas com seus carros e qual a melhor forma de cuidar deles. O squad de influenciadores da corretora também vai comunicar opiniões e análises de veículos, compartilhando valores de apólices e dicas relevantes para a preservação do automóvel.

Cuidando do seu xodó: O grupo mais apaixonado por carros vai compartilhar situações da rotina dos seus automóveis.

Análises e Comparativos: Opiniões sobre os veículos serão feitas de forma sincera e descomplicada, levando ao público informações importantes sobre seus automóveis.

Perrengue e Humor: Situações inusitadas com carros serão compartilhadas com o público, alertando com leveza e descontração sobre a importância do seguro automotivo.

A Minuto Seguros tem como objetivo reforçar, principalmente, a importância e a facilidade na contratação dos seguros automotivo e viagem. O conteúdo dos influenciadores será publicado no Instagram, TikTok e Youtube, abordando o assunto de forma leve e descontraída, visando trazer informações importantes sobre o tema para um público diverso.

