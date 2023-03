MetLife realiza premiação para as assessorias de investimentos parceiras

Compartilhar no

Compartilhar no

Na noite do dia 15 de fevereiro, a MetLife Brasil reuniu cerca de 150 pessoas, entre executivos da companhia e convidados das assessorias de investimentos parceiras, para o evento de premiação da campanha Get It 2022, na Casa Itaim, em São Paulo.

Os convidados foram recepcionados com um show de Jazz e sapateado, atração que faz alusão ao destino da viagem de premiação da campanha 2022, Nova Iorque, onde os 70 premiados poderão conhecer a sede da MetLife.

Além da viagem, os vencedores da campanha levaram para casa um troféu assinado pela artista plástica Sara Rosenberg, confeccionado exclusivamente para a ocasião.

Ao final do evento, Marcelo Tomei, VP Comercial da MetLife, e André Iziquiel, superintendente Comercial, anunciaram algumas novidades, como a campanha de cashback, e o destino da campanha Get It 2023: Barcelona.

O programa Get It acontece desde 2019 e já premiou mais de 250 consultores com viagens para Fernando de Noronha, Chile e Nova York.

N.F.

Revista Apólice