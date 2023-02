MetLife fecha 2022 com aumento no volume de vendas no canal parcerias

A MetLife comemora o crescimento de 110% no volume de vendas de seguro de vida, seguro prestamista e planos odontológicos comercializados em 2022, exclusivamente, no canal parcerias, através de bancos, plataformas de investimentos, redes de varejo e fintech’s. A seguradora tem como meta ampliar a democratização do acesso aos serviços financeiros e oferecer soluções que são essenciais para a vida das pessoas e para isso, ampliar os canais que comercializam suas soluções e produtos é fundamental. Para 2023 a expectativa é crescer acima de 30%.

Entre os motivos apontados pela seguradora como responsáveis por esta aceleração estão: o desenvolvimento de programas de seguros exclusivos aos parceiros com produtos e soluções customizáveis; a oferta em canais diversos e complementares incluindo a venda presencial, por aplicativos digitais, via market place e telemarketing; a ampla diversidade de segmentos comercializando seus produtos; e principalmente a maior preocupação das pessoas com a proteção financeira, a segurança, a saúde e o futuro.

“O mercado e os canais de distribuição têm se adaptado muito bem a toda esta transformação que nós temos vivenciado, buscando novas tecnologias, inovação e principalmente soluções que acompanhem as mudanças de hábitos de consumo, entendendo como e quando o cliente quer ter acesso aos nossos produtos e de que maneira ele quer comprar. As pessoas estão mais preocupadas com as proteções em vida, os riscos e imprevistos que podem acontecer a todos nós no dia a dia, e as plataformas digitais e as ferramentas de tecnologia embarcada, como as APIs (Interface de Programação de Aplicativos), tornaram-se essenciais neste processo, já que elas nos posicionam de forma diferenciada no mercado e contribuem para gerarmos valor aos nossos parceiros e ampliarmos o acesso das pessoas aos nossos produtos e serviços”, reforça Marcelo Tomei, vice-presidente comercial da MetLife.

As vendas de produtos e soluções no canal representam, atualmente, mais de 50% do volume total de seguro de vida, seguro prestamista e planos odontológicos comercializados pela MetLife no Brasil. Em 2022, a seguradora atingiu a marca recorde de 23 parceiros e avançou para novos segmentos, como o varejo de roupas e acessórios.

Na lista de parceiros, a seguradora conta com o Itaú, Inter, Mercantil e Safra[FL1] . O avanço foi grande também nas plataformas de investimentos, com o crescimento das vendas do seguro de vida individual, como na XP e BTG[FL2] . Os segmentos de veículos e as redes de varejo também se mostram relevantes para a estratégia da MetLife, tendo frentes em expansão com a Chevrolet, Yamaha e C&A. [FL3] Ainda no primeiro semestre de 2023, serão anunciadas novas parcerias comerciais, nos segmentos de bancos e fintech’s, ampliando a oferta das soluções da MetLife a milhões de clientes destes parceiros que podem escolher as coberturas e benefícios adequadas ao seu momento de vida de uma forma imediata, simples e digital.

“A MetLife tem se destacado no canal parcerias com um crescimento relevante, consistente e que trouxe resultados expressivos. Em 2021 atingimos a marca de 20 parceiros, avançamos para novos segmentos e tivemos 70% de crescimento. Agora em 2022 crescemos ainda mais”, destaca o executivo.

Este cenário dá noção da importância do seguro do ponto de vista de negócio, ao expandir a proposta de valor dos parceiros e ampliar a rentabilidade. “Nós percebemos que as incertezas e a preocupação com o bem-estar e o futuro intensificaram o interesse das pessoas por seguros e isso se reflete em um foco ainda maior dos canais de distribuição, que entendem os seguros como uma oportunidade para entregar uma solução de alto valor, relevante para a vida das pessoas e com isso ampliar a permanência e a fidelidade dos clientes.”, comenta Tomei.

“Encerramos 2022 superando a marca de 1,5 milhão de clientes, 25% acima do obtido em 2021 e a meta para 2023 é superar a marca de 2,0 milhões de clientes”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice