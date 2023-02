Mapfre patrocina exposição de Michelangelo, em São Paulo

A Mapfre é uma das patrocinadoras da exposição “Michelangelo: o mestre da Capela Sistina”. A mostra, inédita no Brasil, chegou ao MIS Experience, em São Paulo, e promete ser a maior exibição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangelo.

Com 14 salas em um espaço de mais de 1000 metros quadrados, a exposição convida o público a mergulhar na capela mais famosa do mundo, com direito a projeções gigantes no teto e nas paredes, espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades, reprodução em larga escala do ateliê do artista, além de manuscritos e réplicas de esculturas. A mostra também contará com uma sessão dedicada ao Conclave, reunião dos cardeais para escolher um novo Papa, assim como a réplica da chave da Capela Sistina, trazida do Vaticano.

Tatiana Cerezer, superintendente de Marketing

“Um dos motivos para a parceria com o MIS é que as exposições são democráticas, com preço acessível, com ênfase na inovação e na tecnologia, o que extrapola o conceito de cultura”, explica Tatiana Cerezer, superintendente de Marketing da seguradora.

“Essa exposição é uma grande imersão por um dos locais mais icônicos da história da arte. A ideia é que visitantes de todas as idades possam conhecer mais sobre a genialidade de Michelangelo e aprender sobre sua vida e obra. Foi isso que nos atraiu no projeto. Ele se conecta ao compromisso da Mapfre de incentivar iniciativas que promovam acessibilidade à cultura no Brasil”, conta Felipe Nascimento, CEO da Mapfre Seguros.

Os ingressos para “Michelangelo: o mestre da Capela Sistina” já estão à venda no site da exposição. A exposição Michelangelo: o Mestre da Capela Sistina é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, MIS Experience, BOLDLY GO e DeepLab Project por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com co-produção da SEE Entertainment, a mostra é apresentada pela REDE D´OR, tem patrocínio master da NTT e XP, patrocínio ouro da Laboratório CRISTALIA e UOL, patrocínio prata das empresas OCCAM, Invisalign e ZAP. A exposição possui o apoio da On Projeções e os direitos de imagem são da BRIDGEMAN IMAGES.

NOVOS PROJETOS

Outro projeto incentivado pela Mapfre será uma supercorrida Girl Power, que acontece no dia 5 de março no Pacaembu, em São Paulo. “A corrida com o público feminino acontece não apenas para evidenciar o gênero, mas também para a Mapfre jogar luz sobre o tema”, explica Tatiana.

Outro projeto apoiado pela seguradora será uma grande comemoração pelos 10 anos do filme Frozen. Frozen in Concert será em abril, no Parque Vila Lobos, com a apresentação de um concerto com mais de 100 músicos e atores para interpretar este clássico no BRasil.

SERVIÇO

Exposição “Michelangelo: o mestre da Capela Sistina”

Data: de 28/01 a 30/04

Venda de ingressos: no site e, a partir de 28/01, também nas bilheterias do MIS Experience

Valores: Gratuito às terças; quartas a sextas: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Crianças até 7 anos têm entrada gratuita.

Horários: Terças, quartas, quintas, sextas e domingos: 10h às 18h; sábados e feriados: 10h às 19h

Local: MIS Experience — Rua Cenno Sbrighi, 250 — Água Branca — São Paulo