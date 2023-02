Mapfre lança opção de cadastro para novos corretores em site

Com o objetivo de otimizar seus processos e ampliar ainda mais a sua rede de distribuidores, a Mapfre vem promovendo iniciativas para facilitar a entrada de corretores, recém-chegados ao mercado ou veteranos, em sua carteira. A partir de agora, os profissionais podem se registrar por meio de um cadastro no portal da seguradora. Com isso, a jornada de acesso se tornará ágil e eficiente.

“O corretor é parte integrante do nosso negócio, ele é o elo entre o cliente e a Mapfre. Com esse novo canal, seremos capazes de receber mais distribuidores, expandir a nossa rede comercial e conseguir atender ainda mais clientes com os produtos do nosso amplo portfólio”, explica Jacqueline Izabel Gomes, diretora de Marketing, Clientes e Inteligência Comercial da seguradora.

Para se cadastrar na rede, o corretor deve preencher um formulário no portal da Mapfre. As informações serão analisadas pela Central de Negócios e Operações da companhia, que ficará responsável por contatar o profissional, caso haja necessidade de outros documentos. Com o cadastro confirmado, um assessor da empresa entrará em contato para o início do trabalho.

“Queremos estar ao lado do corretor para que ele possa desenvolver sua carteira de clientes, adquirir conhecimento sobre os produtos do mercado, se especializar e fortalecer sua rede de relacionamento. Como uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo, temos ferramentas para isso.”, conclui a diretora.

N.F.

Revista Apólice