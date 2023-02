Mapfre encerra 2022 com lucro de 144 milhões de euros

A Mapfre obteve resultados financeiros expressivos no ano de 2022. A unidade brasileira do Grupo registrou um crescimento de 45% em emissão de prêmios na comparação com 2021, atingindo 4,8 bilhões de euros em volume total. O forte resultado foi impulsionado, principalmente, pela evolução da diversificação dos negócios firmados pela companhia ao longo dos últimos 12 meses e pela valorização do real no período, cerca de 18%.

O avanço de 45% na arrecadação em prêmios foi o mais alto entre todas as regiões em que o Grupo opera no mundo, posicionando-se à frente do crescimento que a seguradora obteve na América do Norte (25%), América Latina Sul (23%) e Ibéria (0,4%).

Na análise sobre ramos, os Seguros Gerais foram os que mais contribuíram para os negócios da companhia no Brasil, com 2,7 bilhões de euros em prêmios, um aumento de 58% no período de um ano. O segmento de Vida também obteve um bom desempenho em prêmios, com 1,5 bilhão de euros arrecadados (crescimento de 30%), seguido pelos seguros de Automóvel, com 623 milhões de euros (35,1%).

Na avaliação do CEO da Mapfre no Brasil, Fernando Pérez-Serrabona, os resultados positivos refletem a solidez da companhia, que, com eficiência operacional e resiliência frente aos desafios econômicos, conseguiu realizar investimentos que tornaram seu modelo de negócios competitivo.

“O Brasil é estratégico para os negócios da empresa e um dos mercados com maior potencial de crescimento no setor de seguros. Temos objetivos claros para seguir com precisão e sustentabilidade em nossos ramos de atividade. Nossos investimentos em melhoria de processos internos e na experiência do cliente, principalmente, com modelos de tarifação e subscrição adequados a realidade do mercado e incremento da oferta multicanal, contribuíram de forma significativa para os resultados observados em 2022, traçando um horizonte promissor para 2023”, explica o executivo.

Lucro cresce 93% no Brasil

Em 2022, o Brasil se firmou como a segunda região mais relevante para as receitas globais do Grupo, com pouco mais de 24% de participação em prêmios, atrás de Portugal e Espanha, que detém, juntos, 37% da fatia dos negócios globais.

O lucro da Mapfre no Brasil alcançou 144 milhões de euros em 2022, 93% a mais do que no ano anterior. Os números refletem a evolução dos negócios no segmento Vida Risco, cujo lucro cresceu consideravelmente, passando de 2 milhões para 54 milhões de euros, fruto da diminuição da taxa de sinistralidade derivada do Covid-19. Da mesma forma, o lucro do negócio agrícola cresceu 143% frente a 2021, apesar do impacto da seca no norte e sul do país.

