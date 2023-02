Livio Bellandi é novo superintendente de Vida da Alfa Seguros

A Alfa Seguros anunciou Livio Bellandi como novo superintendente de Vida. Com mais de 30 anos de atuação no mercado de seguros, o executivo terá a missão de reforçar no setor, junto aos corretores, os diferenciais dos produtos de Pessoas da empresa, principalmente nos segmentos de Acidentes Pessoais e de seguros para Convenções Coletivas e Sindicatos, além de integrar a equipe em todas as áreas da seguradora.

Formado em ciências atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com especialização em gestão empresarial pela Universidade de Alcalá e MBA em finanças e atuarial pela Universidade de São Paulo (USP), acumula longa experiência no mercado segurador com passagens pela Generali Brasil Seguros, Zurich Insurance, Mapfre Seguros, entre outras.

“Entre os meus objetivos na Alfa Seguros, buscarei sempre propiciar as melhores práticas, levando em consideração a minha experiência no mercado, com um olhar voltado às necessidades dos clientes, além de uma visão empreendedora no reposicionamento dos produtos, para torná-los mais atrativos e eficientes. Além disso, as expectativas em assumir esse desafio são enormes, pois é necessário considerar os objetivos definidos de maior penetração no mercado, para todos os canais de distribuição e atingimento de metas desafiadoras e positivas voltadas aos seguros de pessoas. Quanto à nossa equipe, pretendo oferecer conhecimento, comunicação fluida e uma gestão participativa, transparente e comprometida com as nossas estratégias”, ressalta o executivo.

Bellandi explica ainda que, para os objetivos definidos e a serem alcançados, o papel dos corretores de seguros será fundamental para as metas da empresa. A intermediação e a consultoria pelos corretores de seguros oferecem a tranquilidade na conclusão dos contratos de seguros para a Alfa Seguros e para os clientes. “Assim, além de aprimorar ainda mais os canais de comunicação que temos com os corretores, avalio que será fundamental seguirmos, divulgando os benefícios de nossos produtos, coberturas e desenvolver proteções alinhadas às demandas e necessidades que os corretores trazem e, também, na transformação dos processos de cotação, contratação e renovação dos seguros”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice