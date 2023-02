Liberty registra crescimento de 37% e lucro de R$ 157 milhões

O Grupo Liberty Brasil, parte do Grupo Liberty Mutual, anunciou um crescimento de 37% em 2022. A empresa alcançou R$ 5,8 bilhões em prêmios emitidos e lucro líquido de R$ 157 milhões, em um ano histórico para a companhia no País. A seguradora cresceu em todas as frentes de atuação, com destaque para Auto, ramo em que cresceu 47%, avançando sua participação de mercado para 9,6%, e fortalecendo-se como a 5ª maior seguradora do país neste segmento.

A empresa também atingiu a marca de 3,6 milhões de clientes, junto aos mais de 20 mil corretores parceiros. Os resultados, de acordo com Patricia Chacon, CEO da companhia, foram fruto de uma estratégia de produtos altamente aderentes às necessidades dos clientes, distribuídos por meio de uma forte rede de parceiros e suportados pela contínua melhoria da experiência entregue aos seus públicos.

A seguradora tem sido bem-sucedida na busca da excelência nas jornadas do cliente e do corretor, como evidenciado por uma avaliação feita pelos clientes, que elegeram a experiência com a companhia como a segunda melhor do mercado (o aplicativo da Liberty ficou em primeiro lugar). Graças aos investimentos em tecnologia, hoje mais de 85% das interações com clientes e parceiros são realizadas por canais digitais, enquanto a empresa conquista posições na preferência dos clientes.

Um exemplo do compromisso da Liberty em oferecer jornadas fluidas e produtos personalizados para os clientes e mais oportunidades para os corretores foi o lançamento da plataforma Meu Momento Residência, ferramenta 100% digital que proporciona uma venda simples, rápida e alinhada às necessidades dos consumidores. A novidade veio para dar sequência ao sucesso do Meu Momento de Vida, solução pioneira para o setor de Vida que permite aos clientes escolherem os produtos que façam mais sentido para seus momentos e patrimônios, e dá aos corretores a oportunidade de terem uma abordagem cada vez mais personalizada com os consumidores.

“Fechamos o ano de 2022 com o trimestre mais lucrativo da nossa história no Brasil”, observa Patricia. “O índice combinado na casa dos noventa no Q4, inclusive em carteiras como Automóvel, reflete uma estratégia sustentável, pautada por sofisticação analítica e executada em forte parceria com nossos corretores. Nosso time de mais de três mil colaboradores manteve a todo momento o foco em entregar valor excepcional, e assim encerramos o ano com uma operação rentável, que cresce e leva seu propósito a cada vez mais pessoas”, comenta a executiva.

ASG, DEI e GPTW

Em 2022, os esforços da companhia foram multiplicados nas frentes ASG (ambiental, social e de governança), gerando um impacto positivo na comunidade em que a empresa está inserida. A Liberty retomou a publicação do relatório de sustentabilidade, construindo uma nova matriz de materialidade com a participação de todos os stakeholders da empresa, como clientes, corretores, colaboradores de todos os níveis hierárquicos e parceiros, a fim de identificar os temas mais relevantes para a cadeia de negócios. O conjunto de ações relacionadas a ASG renderam à Liberty o reconhecimento de 1º lugar no ranking de sustentabilidade das seguradoras no anuário Época Negócios 360.

Os temas de diversidade e inclusão são tratados pela empresa com extrema importância e disciplina. Atualmente, a seguradora conta com grupos de afinidade voluntários liderados por colaboradores aliados a causas como gênero, pessoas com deficiência, gerações e raças e etnias, com o objetivo de garantir um ambiente em que todos possam ser quem são. O trabalho dos grupos dá lugar de fala a pessoas diversas e promove ações para fortalecer a cultura inclusiva, como o hasteamento da bandeira que simboliza o Orgulho LGBTQIA+ durante o mês de julho. A seguradora também se orgulha de ter 45% dos cargos de alta gestão ocupados por mulheres e por proporcionar oportunidades equitativas para todos.

A Liberty também foi reconhecida no ranking Great Place to Work (GPTW), na categoria Grandes Empresas do Brasil, como a 10ª melhor empresa para se trabalhar, subindo 23 posições em comparação com 2021. “Temos investido muito na experiência do colaborador e o resultado está refletido na sucessiva progressão da nossa classificação na pesquisa do GTPW”, comenta a Patrícia.

“Para 2023, nosso objetivo é ampliar esses resultados positivos, investindo na melhoria contínua do nosso negócio por meio da aplicação de metodologias ágeis nas jornadas de venda, sinistros e serviços e ampliando nosso portfólio de produtos e soluções para satisfazer as necessidades dos nossos clientes e parceiros”, finaliza Patricia.

