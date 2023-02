JDT Seguros avista expansão na proteção ao agronegócio

A JDT Seguros, corretora especializada em proteção de riscos para o agronegócio, está completando 15 anos este mês com metas ambiciosas de crescimento. A empresa se consolidou no segmento de seguros de equipamentos agrícolas junto às redes de concessionários da John Deere e Stara, e tem investido na ampliação da operação de equipamentos e diversificação de negócios.

De acordo com Juliana Tiede, CEO da corretora, “estamos iniciando um novo ciclo de crescimento. Nosso objetivo é expandir em território nacional”. Ela conta que esse movimento iniciou no ano passado, com o início da comercialização do seguro agrícola, em uma operação liderada por Luiz Carlos Meleiro, executivo com mais de 40 anos no mercado. Este ano, um dos focos é desenvolver-se no mercado de Vida e Benefícios, buscando oferecer às empresas clientes uma solução completa em seguros.

Os investimentos em hardware e software têm sido altos na corretora, o que inclui a automação de processos, construção de um sistema de análise de dados, além de dashboards de acompanhamento. “Para chegarmos na frente precisamos conhecer bem o nosso cliente e efetivar uma gestão baseada em dados, esse é um desafio para todo o mercado segurador”, afirma Juliana.

Em busca do topo, a JDT conta com parcerias junto às principais seguradoras do mercado: AXA no Brasil, Allianz, Liberty e HDI Seguros. São relações que têm um papel estratégico para alcançar a expansão dentro do ecossistema do agro e atender às necessidades do setor que objetiva a corretora.

Juliana fundou a empresa em 2008 na cidade de Porto Alegre/RS, fruto do seu desejo de empreender e do sonho de criança de ser empresária. “Comemorar os 15 anos da JDT revisitando a nossa trajetória, e traçando novas rotas para o futuro, me deixa muito confiante com o que está por vir. Nós atuamos em um universo altamente disputado, mas a força do agro brasileiro nos encoraja a buscar a superação diariamente, e assim nos transformamos, crescemos e, agora, brindamos às nossas 15 safras”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice