Interweg desenvolve plataforma para atuar em Seguros Corporativos

Fruto de uma fusão ocorrida em janeiro de 2021, entre as empresas Intermezzo Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e Wegman Corretora de Seguros Ltda., a corretora de seguros Interweg vem conquistando novos clientes, atingindo os objetivos e metas traçadas quando resolveram juntar as forças e se consolidando cada vez mais no mercado nacional, em especial no setor de seguros corporativos. A corretora projeta para este ano um crescimento de 40% em relação a 2021.

E um dos responsáveis por esse sólido crescimento que a corretora vem conquistando principalmente na área de saúde é a WeeBI, uma plataforma tecnológica inteligente desenvolvida pela Interweg para ajudar as empresas clientes na gestão de seus planos de saúde. O principal objetivo dessa ferramenta é otimizar esse produto, reduzindo os custos para as empresas e melhorando o atendimento para os colaboradores que usam os planos de saúde, que atualmente é o benefício mais caro oferecido pelas empresas.

Para coordenar esse trabalho, a Interweg montou uma equipe formada pelo médico do trabalho, Anderson Leonardo Rodrigues; pela enfermeira, Ana Paula de Oliveira; e pela gerente de benefícios, Luana Orlandi. Anderson explica que “a plataforma WeeBI nos ajuda a processar e interpretar os dados que coletamos junto às operadoras dos planos de saúde, o que nos permite fornecer aos nossos clientes informações importantes para que eles possam desenvolver ações que vão reduzir a conta na hora da renovação do plano de saúde e, consequentemente, possibilitar a continuação e melhora desse benefício”.

O médico do trabalho ressalta que o WeeBI possibilita também ajudar as empresas na análise da sinistralidade médica, que vai ter um impacto direto no reajuste do plano de saúde. “Manter um contrato equilibrado, saudável, para que ele se mantenha. Essa análise é feita mensalmente e quando ocorre um pico, a gente dispara um alerta, analisa e informa a empresa cliente o que fazer. Ações como essa irão contribuir com uma possível redução do custo na negociação com o plano de saúde”.

Os dados analisados pelo WeeBI também geram outras ações desenvolvidas pela equipe da Interweg junto às empresas clientes para a melhora geral da saúde de seus colaboradores, tanto no sentido de atuar para sanar problemas já detectados como para agir de forma preventiva. “Temos um calendário da saúde, no qual disponibilizamos um profissional para ir até a empresa de forma presencial ou virtual para fazer palestras sobre o tema mais sensível àquela empresa. Além disso, temos os informativos com os conteúdos médicos, que são enviados por e-mail mensalmente às empresas”, explica a gerente de benefícios da Interweg, Luana Orlandi.

Outra ação preventiva importante para ajudar as empresas a reduzir os custos com os planos de saúde é o Pit Stop, desenvolvido de forma presencial. “Nessa ação, nós realizamos algumas medidas, como glicemia, oxigenação, pressão arterial, IMC (Índice de Massa Corporal) e damos algumas orientações. E isso gera um atendimento personalizado, no qual entendemos um pouco o histórico da doença e damos orientações específicas. Com isso, conseguimos colher vários dados, quantas pessoas naquela empresa têm doença crônica, estresse, irritação, etc. Temos um retorno positivo do Pit Stop porque o funcionário se sente cuidado”, ressalta Ana Paula.

Para Alexandre Mucida, um dos diretores da Interweg, o sistema WeeBI é uma ferramenta que vem possibilitando à empresa conquistar novos clientes e consolidar os antigos na área da saúde. “Não queremos apenas vender nossos planos e, como fazem algumas empresas, abandonar nossos clientes depois da venda. Desenvolvemos essa plataforma e contratamos uma equipe médica especializada para ajuda-los na gestão dos seus planos de saúde como forma de reduzir seus custos e de melhorar esse benefício para os seus colaboradores. É uma ajuda que nossos clientes sentem positivamente quando vão renovar seus contratos”.

Walter Rohlfs Neto, outro diretor da Interweg também destaca a importância da plataforma como um diferencial para o crescimento da empresa. “Essa ferramenta diferenciada nos ajudou muito a atingir os objetivos que nos propomos quando decidimos pela fusão em janeiro de 2021. Investimos em tecnologia e estamos conseguindo um crescimento sólido em todos os segmentos, em especial o dos seguros corporativos. E, com ações que buscam entender e atender as necessidades dos nossos clientes, queremos crescer mais em 2023”.

N.F.

Revista Apólice