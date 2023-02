Indenização de 283 produtores com sinistros de arroz em SC chega a R$ 9 mi

As apólices do segmento agro na Tovese Corretora de Seguros, uma empresa do Grupo MDS, já somam mais de 50.000 processos que cobrem riscos em lavouras de soja, seu principal mercado, além de milho, arroz, trigo, feijão, cevada, canola, aveia, maracujá, entre outros produtos. A empresa está atenta à relevância do seguro das lavouras para a economia de Jacinto Machado e região, em Santa Catarina, cujos holofotes estão na produção de arroz, devido à força do cooperativismo local.

Chegou a R$ 9 milhões a indenização de 283 produtores com os sinistros de arroz neste estado. A Tovese já protegeu 700 produtores, garantindo mais de R$ 150.000.000,00 de importância segurada. Para avaliar as perspectivas do mercado de seguros para lavouras, em 2023 e esclarecer dúvidas sobre produtos e serviços, a empresa marcará presença, na 19° edição do Campo Agrocelerador Cooperja, em Jacinto Machado, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro.

O evento é gratuito para os associados da Cooperja, produtores, visitantes, pesquisadores e técnicos. Objetivo é mostrar as mais recentes tecnologias, soluções e projeções para o futuro do agronegócio, por meio de apresentações em vitrines tecnológicas, pesquisas, exposições de animais, de máquinas e veículos.

Segundo Otávio Simch, diretor Executivo da Tovese, com mais de 16 anos de experiência no mercado segurador do Agronegócio, a empresa é pioneira na comercialização de apólices de grãos na região e considerada uma ferramenta indispensável pelo produtor rural devido ao volume de apólices emitidas e ao seu diferencial de atendimento. Foi a primeira empresa a vender apólices de seguro agrícola privado de grãos no Sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, estado onde a empresa foi fundada.

“Os participantes do evento poderão participar de fóruns de debates de assuntos do agronegócio brasileiro e acompanhar o lançamento de tendências. Para mitigar impactos nos negócios, o produtor rural deve escolher um corretor para prestar consultoria. Isto deve acontecer antes mesmo do plantio. Os executivos da Tovese estarão disponíveis no estande para trazer esclarecimentos sobre apólice de grãos”, afirma o Diretor de Agronegócios da MDS Brasil, Danilo Rosa.

N.F.

Revista Apólice