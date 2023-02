Hapvida NotreDame Intermédica inaugura Centro Clínico em São Paulo

O Grupo Hapvida NotreDame Intermédica iniciou 2023 com a inauguração do maior Centro Clínico da empresa na cidade de São Paulo, no bairro Barra Funda, região central. A unidade possui localização estratégica, a menos de 500 metros do Terminal Barra Funda, e começou a funcionar no dia 6 de fevereiro, na Avenida Francisco Matarazzo, 612.

O Centro Clínico recebeu investimentos de mais de R$ 40 milhões, dispõe de estrutura para atender 30 mil clientes por mês e foi planejado para reforçar o conceito de saúde integrada do paciente. Além do pronto-atendimento 24 horas adulto e infantil, a nova unidade disponibiliza consultas clínicas com hora marcada em diversas especialidades médicas, coleta de exames de análises clínicas, um parque moderno de equipamentos de diagnósticos de imagem incluindo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, mamografia, raio X, ecocardiografia, dentre outros.

Entre as especialidades atendidas estão: cardiologia, ginecologia e obstetrícia, mastologia, oftalmologia, dermatologia, alergologia, neurologia e otorrinolaringologia. Também serão realizadas avaliações de pequenas cirurgias, avaliações técnicas oftalmológicas, colposcopia, papanicolau, vasectomia, nasofibroscopia e teste alérgico de contato.

“Esse será o nosso maior Centro Clínico na cidade de São Paulo, concentrando Pronto Atendimento, consultas e exames em um só local de fácil acesso por ônibus, trem e metrô. Dessa forma, queremos acolher os beneficiários e seguir prestando atenção em saúde com a qualidade e excelência da NotreDame Intermédica”, afirma a Dra. Marcela Prescendo, diretora de Centros Clínicos da NotreDame Intermédica.

O Centro Clínico é um complexo médico-ambulatorial totalizando uma área construída de 6.500m2 abrangendo três prédios conectados. No Prédio Centro Clínico estão mais de 40 salas de consultório, incluindo consultórios de oftalmologia. O Prédio NotreLabs conta com dois andares destinados a exames clínicos e salas de coleta adulto e pediátrica, além de espaço para exames de curva glicêmica. Finalmente o terceiro prédio acomoda os exames de diagnóstico por imagem e também um andar exclusivo para a realização de pequenos procedimentos. Já o Pronto Atendimento Adulto e Infantil ocupa todo o subsolo e conectando 2 prédios entre si.

Além de uma infraestrutura ampla e moderna, a nova unidade possui uma equipe de recepção, atendimento, enfermagem e corpo médico, com a experiência e acolhimento do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

Revista Apólice