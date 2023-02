Golden Cross é o plano de saúde oficial do carnaval no Rio de Janeiro

A Golden Cross será o plano de saúde oficial do Rio Carnaval 2023. Pelo segundo ano seguido, a empresa formalizou parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e marcará presença na Marquês de Sapucaí.

Com o objetivo de lembrar que a saúde é essencial até mesmo em dias de folia, a Golden acompanhará com sua ambulância todos os desfiles das escolas de samba do grupo Especial e do sábado das Campeãs, a fim de proporcionar tranquilidade a todos os integrantes para que possam aproveitar a festa com segurança.

Com o slogan “Golden Cross, o Plano de Saúde Nota 10!”, a operadora irá levar, também, a campanha para as suas redes sociais, MUB, rádio e mídias digitais. Segundo a superintendente Comercial e Marketing da empresa, Luciana Calhau, a organização tem tradição no Rio de Janeiro e a ação no carnaval é mais uma iniciativa para a companhia se aproximar do público.

“O desfile é um evento importante no calendário carioca e entraremos com nossa marca como sinônimo de saúde e referência no Rio de Janeiro. A campanha publicitária vem para reforçar esse posicionamento, ampliando nossa mensagem para o público final.”, completa a executiva.

N.F.

Revista Apólice