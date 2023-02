Focando em ampliar atuação, Allcare fecha acordo com a Aon

Compartilhar no

A Allcare Gestora de Saúde anunciou a assinatura de acordo com a Aon, por meio do qual passa a ser a responsável pela administração da carteira de clientes da ADM Administradora de Benefícios, empresa do Grupo.

Com essa parceria, a Allcare ultrapassa a marca de 300 mil clientes beneficiários, incorporando os 24 mil beneficiários da ADM, o que representa pouco menos de 10% da carteira da Allcare, que somava 296 mil antes da transação.

Além do aumento na carteira, a gestora de saúde amplia o atendimento a grandes clientes corporativos e diversifica sua oferta ao mercado, com novas operadoras parceiras. Com isso, a empresa manterá a sua trajetória de crescimento sustentado, especialmente nos segmentos PME e planos coletivos por adesão.

