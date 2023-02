fitinsur anuncia a chegada de novos sócios para as áreas de Growth e Dados

Com o objetivo de abrir novas linhas de negócios e ampliar ainda mais os resultados, a fitinsur está reforçando sua equipe. A startup anunciou dois novos sócios que chegam com a missão de impulsionar as áreas de Growth (Vendas) e Dados.

Um deles é Everton de Castro, profissional que possui mais de 20 anos de experiência e um profundo conhecimento técnico em produtos e serviços, além de uma vasta experiência administrativa. Ele será o responsável pela área de Growth e conduzirá as iniciativas estratégicas relacionadas a geração de escala para as soluções atuais e desenvolvimento de novas ofertas com foco no crescimento da carteira de clientes.

“Estou honrado por ter sido escolhido para liderar a área de Growth da fitinsur. Minha missão é desenvolver o atual portfólio, expandir nossa atuação e ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos estratégicos usando meu conhecimento em tecnologia e inovação para criar produtos e soluções de alto valor e engajamento. Acredito que a inovação centrada no usuário é a chave para o sucesso”, afirma Castro.

Já a responsabilidade pela área de Dados caberá a Bruno Rodrigues, que é especialista em análise de dados e conta com mais de 10 anos de experiência atuando no setor financeiro, tanto em banco de varejo quanto em consultorias estratégicas. Ao longo de sua carreira atuou em dezenas de clientes e projetos, sempre propondo soluções com pensamento orientado à dados, geralmente auxiliando áreas de tecnologia e negócio a estarem em sintonia.

“Sempre fui apaixonado por dados e automação, e aguardava um convite da fitinsur há algum tempo. Hoje vivemos um momento que temos informação e tecnologia o suficiente para transformar a forma como os negócios são executados e acredito que posso ajudar a fitinsur nessa jornada. Meu desafio é entregar mais inteligência analítica aos nossos clientes, transformá-los em super profissionais que tenham condições de tomarem melhores decisões com maior segurança e de forma mais rápida, com o auxílio de dados”, ressaltou Rodrigues.

N.F.

Revista Apólice