Fintech Juros Baixos adquire corretora de seguros Segnos

A Juros Baixos comprou em Janeiro a corretora de seguros Segnos, majoritariamente através de troca de ações.

Entre as informações comunicadas nesta operação, está o fato de que o CEO da Segnos, Erasmo Gomes, permanecerá neste novo ciclo de trabalho como Head de Seguros da Juros Baixos. Como contrapartida, recebeu um contrato de vesting de cinco anos para aumentar sua participação na empresa conforme for o desempenho na nova vertical de seguros da fintech.

A Juros Baixos começou sua trajetória em 2016 como um comparador de taxas de juros das opções de crédito até então existentes no mercado. Com o passar do tempo, cresceu e passou a oferecer soluções completas para pessoas físicas como: cartões de crédito, renegociação de dívidas, planejadores financeiros e cursos sobre educação financeira.

“A compra da Segnos é um passo importante em nossa missão de proporcionar um ambiente que contribua para um Brasil de pessoas financeiramente saudáveis até 2050, pois passamos a oferecer uma forma dos brasileiros de protegerem contra imprevistos e aumentamos nossa diversidade de produtos financeiros ”, afirma o CEO da fintech.

Quando recebeu investimentos no final de 2021 via Captable, plataforma de investimentos em startups por meio de equity crowdfunding, os 641 investidores e os fundos de investimentos Componendo Capital (Holanda) e Prana Capital e Urca Angels (Brasil), já sabiam com clareza da intenção da Juros Baixos na entrada no nicho de seguros. Mesmo com as mudanças abruptas do mercado em dois anos, os indicadores do mercado de securitização continuam jogando a favor desde então.

Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o mercado de seguros arrecadou R$321,05bi nos onze primeiros meses de 2022, um crescimento de 16,6% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Os números impressionam à primeira vista e há um potencial deles serem ainda maiores. Para se ter uma ideia, quando consideramos apenas o setor de veículos, menos de 30% da frota brasileira conta com alguma proteção de seguro, de acordo com informações da CNseg (Confederação Nacional de Seguros Gerais).

A estratégia usada pela Juros Baixos para entrar neste mercado de forma sustentável e rentável diante das oscilações econômicas foi buscar uma parceria com uma corretora de seguros já estabelecida. Ao começar um relacionamento comercial de parceria com a Segnos, foi desenvolvida uma esteira digital de venda de seguros destinados às pessoas físicas.

“Foram oito meses de trabalho intenso em que os resultados foram tão positivos que chegamos a este anúncio. Nosso know-how em seguros contribuirá muito para os serviços da Juros Baixos, cujos clientes terão acesso a seguros ofertados de empresas de renome no setor como: Porto Seguro, Allianz, Liberty, Mapfre, CNP, SOMPO, Tokio Marine, Bradesco Seguros, MAPFRE, Azul Seguros, SulAmérica, SUHAI, Pottencial, Icatú, Korv, Argo Seguros e outros”, explica Erasmo Gomes, CEO da Segnos e agora executivo da Juros Baixos.

N.F.

Revista Apólice