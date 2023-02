Federação Nacional de Saúde Suplementar completa 16 anos

Fundada no Rio de Janeiro em 7 de fevereiro de 2007, a FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) surgiu com o propósito de representar os planos e seguros de saúde e odontológicos na defesa de seus pleitos perante os poderes constituídos e órgãos oficiais. Hoje, a entidade representa 13 grandes operadoras, que juntas fornecem acesso à saúde a cerca de 27 milhões de brasileiros.

Ao longo de seus 16 anos, a FenaSaúde participou de marcos do setor, regulado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A criação da agência, em 1999, trouxe mais transparência às relações de consumo entre operadoras e beneficiários, abrindo a oportunidade de contribuições públicas para a regulamentação do setor. Nesse sentido, a entidade colaborou com a agência para o aperfeiçoamento da Saúde Suplementar em momentos importantes como a criação das regras de portabilidade, de reajuste e de solvência; instituição das ouvidorias; e regulamentação das juntas médicas e odontológicas.

Mais recentemente, a Federação tem se destacado pela sua atuação na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde, para melhor organização do processo de análise, visando a segurança do paciente e a melhor eficiência de uso de recursos. Também vem empenhando esforços constantes para a redução da judicialização, participando de iniciativas diversas com este objetivo. Outro destaque é sua atuação na prevenção e combate às fraudes em saúde, mobilizando diversos agentes da cadeia e investindo em estrutura interna e denúncias de práticas que lesam o sistema. A entidade também se mostrou atuante no processo de regulamentação da telessaúde, apresentando uma série de argumentos técnicos em diversas instâncias, em defesa da liberação da prática da modalidade de atendimento em todo o território nacional.

Vera Valente, diretora-executiva da FenaSaúde, destaca a capacitação técnica dos profissionais da organização como um dos principais diferenciais da entidade. “Nosso time é multidisciplinar, composto, entre outros, por profissionais da área médica, jurídica, econômica e de pesquisa com ampla experiência na saúde pública e suplementar. Essa diversidade, aliada ao expertise técnico, nos permite fazer uma entrega estruturada e de alta qualidade no que tange a avaliação de cenários e busca de soluções que garantam a sustentabilidade do setor, em benefício de todos os seus usuários”, afirma a advogada e engenheira, que desde 2019 ocupa o cargo.

Destaca-se também, nesses últimos anos, o protagonismo da entidade em campanhas de comunicação e conscientização, além da participação em eventos públicos e fóruns privados com autoridades sobre temas centrais para o desenvolvimento do setor, como financiamento do sistema de saúde, ampliação do acesso à saúde, integração com o sistema público, incorporação de tecnologias, interoperabilidade, saúde digital e modelos de pagamento.

Para os próximos anos, a FenaSaúde prevê uma agenda intensa de colaboração com a ANS, debates técnicos e atuação constante junto ao Legislativo, Executivo e Judiciário para encarar o desafio de garantir a sustentabilidade do setor em meio às profundas transformações sociais, econômicas e tecnológicas pelas quais o setor atravessa.

