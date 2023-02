Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 16,7% em 2022

O Grupo Bradesco Seguros registrou expansão do Faturamento, de 15,4% no trimestre e 16,7% no ano, totalizando R$ 95,4 bilhões, com evolução em todas as linhas de negócios.

O lucro líquido foi da ordem de R$ 1,9 bilhão no quarto trimestre de 2022, o que representa aumento de 24,8% em relação ao mesmo período de 2021. No ano consolidado, o lucro líquido alcançou R$ 6,8 bilhões, alta de 27,2%, com avanço do ROAE de 15,6% para 18,9%.

A boa performance reflete o desempenho das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização, cujo resultado alcançou R$ 4,3 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 21,9% em relação ao trimestre anterior, e R$ 14,8 bilhões de janeiro a dezembro, com alta de 28,9%, superando o guidance do Grupo Segurador estabelecido para o ano, de 18% a 23%. Vale ainda destacar o relevante crescimento de 43,7% do resultado operacional em 2022.

Já o Resultado Financeiro atingiu 8,5% no trimestre e 16,6% no acumulado do ano, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros no período.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 10,6% na comparação anual, alcançando R$ 324 bilhões, com destaque para os ramos de Saúde, Vida e Previdência, e os Ativos Financeiros evoluíram 7,5%, alcançando R$ 343 bilhões. No que diz respeito aos indicadores de desempenho, o Índice de Eficiência Administrativa ficou em 3,6% no ano, o que representa melhora de 0,3 pp frente a 2021, e o Índice de Sinistralidade registrou recuo de 1,4 pp, situando-se na casa de 80%.

Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 12 bilhões no trimestre e R$ 48 bilhões no acumulado do ano.

Ao longo de 2022, os investimentos em inovação e tecnologia dobraram em relação a 2021, atingindo a casa de R$ 1 bilhão, em três frentes: desenvolvimento e infraestrutura, incluindo melhoria dos canais de atendimento; contratação de novos profissionais, com o objetivo de acelerar o processo de transformação digital da companhia; e aquisição de novas plataformas de CRM.

Também foi impulsionado o modelo de inovação aberta, que incentiva a colaboração de parceiros que estejam desenvolvendo produtos e serviços capazes de contribuir com os negócios da Bradesco Seguros. Como resultado, o número de empresas prospectadas em 2022 superou os três dígitos, crescendo mais de 62% se comparado ao ano anterior.

O resultado da expansão e aprimoramento dos canais digitais, com soluções que visam simplificar e agilizar as interações de clientes e corretores no processo de contratação e atendimento, pode ser medido em números. As vendas na modalidade cresceram 57% de janeiro a dezembro de 2022, alcançando R$ 2,6 bilhões, com aumento de 45% na quantidade de itens distribuídos, que superaram 3,6 milhões. Os aplicativos Bradesco Seguros já acumulam mais de 14 milhões de downloads.

Na Bradesco Saúde, os segurados ganharam em dezembro um novo plano da modalidade Efetivo, o Pantanal, com cobertura nacional e prestadores locais de qualidade em diversas especialidades, para atendimento aos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com o lançamento, sobe para 17 o total desses produtos, desenvolvidos com o intuito de atender necessidades regionais específicas.

No último trimestre do ano, a empresa obteve mais dois importantes reconhecimentos: o prêmio Top Of Mind de RH 2022, na categoria Convênio Assistência Médica/Seguro Saúde, pelo segundo ano consecutivo, totalizando 16 conquistas; e o NPS Awards 2022, na categoria Planos de Saúde, alcançando o maior índice de satisfação na pesquisa nacional.

Ainda no segmento de Saúde, a operadora de saúde Mediservice, integrante do Grupo Bradesco Seguros, ultrapassou em 2022 a marca de 500 mil beneficiários, e a rede de clínicas Meu Doutor Novamed, criada em 2015 com o objetivo de ampliar o acesso à Atenção Primária à Saúde, superou a marca de um milhão de atendimentos, contribuindo para a otimização da gestão da saúde nas empresas.

No segmento de Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência intensificou a agenda de oferta de produtos aderentes ao momento de vida do cliente, com a inciativa do PrevJovem Premiável e a ampliação dos fundos para constituição de reservas pelos públicos infantil e juvenil.

Além disso, a empresa avançou na disponibilização de jornadas para parceiros, melhoria da experiência nos canais de autosserviço do banco e solução para contratação de não correntistas de forma mais célere e segura.

No segmento de Seguro de Vida, a Bradesco Vida e Previdência lançou em novembro o produto Vida Mais Bradesco Seguro Resgatável. Já o Seguro Viagem, que foi totalmente reformulado, passando a oferecer 20 planos com as mais diversas coberturas e assistências, registrou crescimento de 128,7% em prêmios (até novembro/22). Todos os planos contam com cobertura para Covid-19, incluindo despesas médicas e estadia prolongada, caso necessário. Além disso, o produto foi reconhecido, mais uma vez, como a “Escolha Certa” da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.

Em Seguro Auto, a Bradesco Auto/RE inaugurou unidades do Bradesco Auto Center no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Porto Alegre, e ampliou o uso da inteligência artificial, gerando maior efetividade e agilidade na tomada de decisão, de forma a reduzir o tempo de atendimento do sinistro para clientes e corretores em todos os pontos de contato, nas mais diversas jornadas. Vale ressaltar, ainda, os resultados positivos do projeto Sinistro Sustentável, para a coleta e destinação de materiais recicláveis nos segmentos de Auto e Ramos Elementares, que recolheu mais de 132 toneladas em 2022, contra 14,2 em 2021.

Já a Bradesco Capitalização diversificou ainda mais seu portfólio, lançando dois produtos no final de 2022: o novo Max Prêmios Agro, com o qual o cliente guarda R$ 5 mil ou 10 mil de uma única vez e concorre a 20 prêmios mensais de até R$ 400 mil, e o novo Max Prêmios Cem, que possibilita ao detentor do título guardar R$ 100,00 de uma única vez e participar de 324 sorteios ao longo do mês.

