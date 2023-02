Existem coberturas de viagem para esportes de inverno?

Compartilhar no

Embora os termômetros em muitas regiões do Brasil estejam ultrapassando os 30 graus, destinos como Aspen (EUA), Québec (Canadá) e St. Moritz (Suíça) também são procurados por turistas que querem curtir o inverno no hemisfério norte. Para quem deseja apreciar o friozinho, os esportes de inverno podem ser uma experiência divertida e cheia de emoção. Por outro lado, é importante entender se existem coberturas de viagem específicas para a modalidade.

O Product Management & Innovation da Allianz Partners Brasil, Gabriel Nascimento, explica que a assistência depende da regulamentação das pistas e das estações de esqui. “Para esportes de inverno praticados em pistas e locais devidamente regulamentados, que são aqueles que contam com a cobrança de ingressos e possuem estrutura de suporte ao turista, inclusive para o primeiro atendimento de emergência em caso de acidentes, dispomos de cobertura para despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas, odontológicas, de hospitalização, indenização por invalidez total ou parcial por acidente e fisioterapia”, afirma.

O executivo esclarece, entretanto, que a assistência abrange somente locais que contam com uma excelente infraestrutura de socorro e atendimento de emergência ao visitante. De modo que qualquer ocorrência em pistas clandestinas não terá o suporte da empresa. Entre os destinos mais famosos para prática de esportes de inverno estão Wollman Rink, nos Estados Unidos; Adelboden-Frutigen-Lenk, na Suíça; e Whistler Village, no Canadá.

Seguro Viagem

O seguro viagem é de extrema importância para o viajante, seja para deslocamentos mais curtos ou viagens mais distantes, pois ele não garante apenas o bem-estar e a tranquilidade de toda a família, mas também a saúde financeira durante todo o passeio. Seja a viagem de avião, navio ou ônibus rodoviário.

“Todos estão sujeitos a doenças e acidentes inesperados, por mais saudáveis que estejam, por isso a precaução é fundamental.”, afirma Nascimento. O especialista explica ainda que, com um bom seguro viagem como o da Allianz Partners, é possível contar com o acesso a hospitais, equipes especializadas com atendimento 24h em português, caso haja uma emergência durante o passeio, inclusive em casos de Covid-19.

