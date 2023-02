Especialista em seguros de frotas para locadoras de veículos

A ST Corretora de Seguros atua com seguros para o segmento de locadoras de veículos, desde o longevo ano de 1999. Dentre os produtos e serviços que comercializa, destaca-se o Seguro de Frotas de Locadoras, com coberturas de Casco; Responsabilidade Civil por Danos Materiais, Pessoais e Morais causados a Terceiros; Acidentes Pessoais dos Ocupantes dos Veículos e Assistência 24 Horas.

O Seguro de Frotas de Locadoras é um risco de aceitação restrita pelo mercado segurador, face à impossibilidade de identificar o perfil dos locatários/condutores dos veículos, região de circulação, e se de uso severo dos veículos, pelos locatários.

Com o advento da pandemia houve uma redução da circulação de veículos nas cidades e nas rodovias, tendo como consequência a queda da sinistralidade do seguro automóvel, refletindo na melhora significativa dos resultados das seguradoras.

Com essa redução na frequência de sinistros e os bons resultados obtidos pelas seguradoras, houve um aumento no apetite por esse tipo de risco, levando os subscritores a reduzirem os prêmios de suas apólices.

Ocorre que tão logo houve a redução dos contágios por Covid-19, aumentou a circulação de veículos nas cidades e rodovias, com o crescimento da taxa de ocupação dos veículos alugados, advindo daí o aumento na frequência de sinistros e utilização de assistência 24 horas, agravado pela falta de componentes para a fabricação de veículos zero km, que trouxe como consequência a queda na sua produção, envelhecimento da frota exposta, valorização expressiva dos veículos seminovos e aumento no valor das peças e de mão de obra de reparação.

Esse conjunto de fatores levou as seguradoras a amargarem expressivos prejuízos na carteira de automóvel, em decorrência do aumento do valor das indenizações, cujo cenário não fora previsto pelos subscritores ao aceitarem e precificarem as apólices e endossos, em especial dos seguros de frotas de locadoras de veículos.

Como consequência, as seguradoras passaram a adotar um maior rigor na aceitação dos seguros de frotas de locadoras, com acentuado aumento nos custos dos prêmios e das franquias.

Diante dessa realidade, a ST Corretora, aplicando toda a expertise adquirida ao longo de mais de 20 anos intermediando e administrando seguros de frotas de

locadoras, atuou e vem atuando junto às companhias parceiras para que mantenham a aceitação de suas renovações e de seguros novos demandados pelo segmento, e o fez, e faz, através da ampliação do leque de informações das contas para melhor análise dos subscritores das companhias, o que resultou na manutenção da sua carteira de segurados e aumento na conversão das demandas de seguros novos, tendo como contrapartida, em benefício dos segurados, a precificação dos prêmios e das franquias de suas apólices a um custo condizente e justo à realidade do momento.