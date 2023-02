Está chegando a hora de conhecer os vencedores do VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, promovido pela ENS (Escola de Negócios e Seguros) com apoio institucional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) e da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). O evento que anunciará os autores das melhores reportagens acontecerá na próxima quarta-feira, 8 de fevereiro.

Com início às 19h, a cerimônia será presencial para convidados, no auditório da ENS em São Paulo (SP), com transmissão aberta e ao vivo para os demais públicos, por meio do canal da Escola no YouTube.

Estarão presentes autoridades e personalidades do setor de seguros, representantes das patrocinadoras, jornalistas finalistas e outros profissionais da comunicação. Um dos principais momentos do evento será a palestra “Perspectivas econômicas e o mercado de seguros em 2023”, que será conduzida pelo jornalista Carlos Alberto Sardenberg, embaixador do Prêmio. Sardenberg gravou um vídeo sobre o evento, que está em anexo.

Cinco categorias e cinco patrocinadoras

Nesta edição, o Prêmio destina um total de R$ 120 mil aos três primeiros colocados de cada categoria, que são: Mídia Impressa, Audiovisual (inclui Rádio e TV), Webjornalismo, Mídia Especializada do Setor de Seguros e o Prêmio Especial “MAG Seguros Inovação”.

A Revista Apólice está concorrêndo ao Prêmio com os jornalistas Kelly Lubiato e André Felipe de Lima na categoria Mídia Especializada. Os autores dos três melhores trabalhos serão contemplados com R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 6 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

O VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros conta com o patrocínio de cinco grandes seguradoras do mercado: MAG Seguros (patrocinadora Master), Bradesco Seguros (patrocinadora Ouro), Capemisa (patrocinadora Prata), Porto (patrocinadora Prata) e Tokio Marine (patrocinadora Prata).

N.F.

Revista Apólice