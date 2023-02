Em 2022, pessoas seguradas receberam mais de R$ 14 bilhões em benefícios

Um estudo consolidado pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), com base nos dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), mostra que em 2022 foram pagos R$ 57,9 bilhões em prêmios diretos de seguros de pessoas, superando o resultado de 2021 em 13,1%. A alta segue um ritmo de crescimento dos prêmios observado desde 2020, e que pode indicar uma maior preocupação da população em se prevenir frente a momentos adversos, comportamento já evidenciado em pesquisa da Fenaprevi encomendada ao Datafolha no final de 2020.

Do montante, quase metade (46%) se refere às modalidades de Vida (individual e coletivo) que juntas somaram R$ 27 bilhões, um incremento de 15,1% sobre o acumulado do ano anterior. Em seguida, com participação de 29% no total, o seguro Prestamista registrou R$ 16,7 bilhões em prêmios e uma variação de 7,1%.

O maior crescimento foi do ramo Viagem, 166,7% superior em prêmios a 2021, sendo um reflexo da retomada do turismo, passado o período mais intenso da pandemia da covid-19. Os seguros Funeral e Doenças Graves/Terminais também alcançaram números relevantes no período, crescendo respectivamente 15,1% e 18,9%.

Retorno a sociedade

Em termos de benefícios à população segurada, foram pagos R$ 14 bilhões de janeiro a dezembro de 2022. O valor caiu 18,9% em relação ao registrado no acumulado dos doze meses anteriores, quando o segmento foi impactado fortemente pela pandemia. Vale destacar que os pagamentos de benefícios em função da Covid-19 caíram de R$ 4,83 bilhões em 2021, para R$ 1,18 bilhão no ano seguinte.

Novamente, os seguros de Vida (individual e coletivo) se destacaram também pelo valor pago em benefícios – de R$ 8,1 bilhões, embora apresentando queda de 25,9% quando comparado ao ano prévio. O Prestamista, que obteve participação de 18% nos sinistros pagos em 2022, caiu 30,2% na mesma base de comparação. Outro ramo de seguro com redução elevada foi o Funeral, 16,6% em relação ao observado em 2021. Por outro lado, os seguros de Acidentes Pessoais, Doenças Graves / Terminais e Viagens registraram aumento de 18,9%, 32,4% e 77%, respectivamente, no acerto dos sinistros.

N.F.

Revista Apólice