D’Or Consultoria unifica operação dos benefícios Vida e Previdência

A D’Or Consultoria, empresa do Grupo Rede D’Or especializada em seguros e benefícios, reforçou novamente seu posicionamento de mercado em aprimorar as soluções de acordo com as características dos clientes, anunciando a unificação da operação dos benefícios de Vida e Previdência, até então independentes dentro da estrutura da corretora.

Pedro Monteiro continua à frente da operação, agora como diretor nacional de Vida e Previdência. O executivo passou por grandes empresas do mercado até desembarcar na D’Or Consultoria em 2019, com uma bagagem expressiva de conhecimento. São mais de 40 anos de mercado.

“Os segmentos Vida e Previdência seguem o movimento de mercado, como soluções complementares. Fazemos um trabalho consultivo, personalizado, com qualidade técnica, mais poder de negociação e de visibilidade, o que reflete em ganhos aos clientes, independente da atividade, porte e perfil”, afirma Monteiro.

Ele explica que essa atuação conjunta, vai permitir agregar valor, não apenas no âmbito corporativo, mas também de acordo com as características dos colaboradores e suas respectivas necessidades. “Acredito muito na personalização e estudos conta a conta. O seguro de vida é uma forma de investimento que, atrelado à Previdência, pode fazer uma ótima composição, seja com produtos mais tradicionais ou de formação de reserva financeira a longo prazo.”, diz o executivo.

A Previdência conta com a expertise da Renata Oliva, profissional, com mais de 25 anos de atuação em administração, consultoria e implantação de planos corporativos em médias e grandes empresas.

N.F.

Revista Apólice