Digitalização do Seguro Garantia e Responsabilidade Civil Profissional

A Wiz Partners Corretora de Seguros tinha um processo manual para emissão das apólices dos seguro Garantia e seguro de Responsabilidade Civil Profissional, que impactava diretamente os seus processos internos e no atendimento ao cliente.

A empresa desenvolveu uma plataforma one-stop-shop com acesso único e integrado de login e senha (SSO), além de permissionamento para personalização

de acordo com a necessidade do cliente ou parceiro.

A área técnica da corretora definiu o fluxo de trabalho e junto com o time de desenvolvimento (squad) homologou a plataforma, que passou a operar como uma facilitadora para emissão das apólices. Esta nova dinâmica agregou valor e tempo ao trabalho executado pelo time, permitindo que o cliente tivesse mais autonomia para contratação dos seus processos do dia a dia.

Além de treinarmos nossos clientes para ter tal liberdade, em uma plataforma 100% online e sem despesas de implantação, diminuímos os custos operacionais, aumentamos a nossa satisfação e percepção de valor agregado com os nossos clientes e parceiros. Também trouxemos a facilidade de emitir uma apólice, em até 22 segundos, tendo agilidade na contratação e gestão (prazos e vencimentos) das mesmas.