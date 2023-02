CSP-MG realiza Assembleia Geral Ordinária

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) realizou, no dia 16 de fevereiro, pela manhã, uma Assembleia Geral Ordinária no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF. Foi pauta da reunião a apreciação dos demonstrativos financeiros e contas relativas ao período de janeiro a dezembro de 2022, além do planejamento e orçamento da entidade para 2023.

Os diretores Edilon Mesquita (Seguros) e Elaine Patente Godinho (Social) participaram da reunião, assim como o membro do Conselho Consultivo, José Horta Bregunci, e os integrantes do Conselho Fiscal, Denize Gonçalves Pena e Gilberto Cordeiro da Silveira. Houve ainda a presença de associados e representantes das beneméritas mantenedoras.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, abriu a sessão e passou a palavra à integrante do Conselho Consultivo, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, que presidiu a assembleia.

Os itens submetidos à plenária foram aprovados por unanimidade, incluindo o parecer da Comissão Fiscal recomendando a validação das contas da entidade relativas ao ano de 2022.

Na sequência, Mello apresentou o relatório de atividades, contendo as principais ações do Clube no ano passado. O dirigente destacou o apoio das beneméritas à entidade. “A contribuição das mantenedoras é fundamental para o sustento dos projetos do Clube. Fica nosso agradecimento especial às empresas e instituições parceiras do CSP-MG”.

Mello ainda exibiu o planejamento deste ano, cujo escopo foi elaborado pelo diretor da entidade, Maurício Tadeu Barros Morais. Ambos os documentos foram submetidos aos participantes da reunião e aprovados.

“Em breve vamos divulgar para todo o mercado nossa agenda de cursos, workshops, encontros de negócios e palestras, sempre com foco na capacitação dos agentes do setor e no crescimento do segmento de Pessoas. Estamos programando 22 eventos para este ano”, frisou Mello. O presidente encerrou sua participação informando ao público que a Revista Anual da entidade está em produção e será disponibilizada em março nas versões eletrônica e impressa.

N.F.

Revista Apólice