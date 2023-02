CORPe intensifica atuação no Norte e Nordeste em parceria com a Hapvida

A CORPe Saúde firmou parceria com a Hapvida. “Na contramão de outras empresas, a operadora nasceu e se fortaleceu no Norte e Nordeste para então conseguir entrar no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Temos uma oportunidade única de parceria com uma grande operadora, de atuação nacional”, afirma Carlos Maysson, gerente Comercial da administradora.

Maysson fica sediado na cidade de Fortaleza, Ceará, onde nasceu a Hapvida, empresa da qual foi executivo por 21 anos. “A operadora cresceu em todo o Ceará, expandiu para Natal (Rio Grande do Norte) e foi ampliando pelo Brasil. Acompanhei o nascimento da empresa, genuinamente cearense, e a trajetória de sucesso por todo o Brasil, por isso falo com propriedade sobre os produtos e fui contratado para desenvolver os negócios da CORPe”, explica.

Segundo Maysson, a Hapvida concedeu 15 localidades para atuação da CORPe, mas, por decisão da administradora, será estruturada em três fases, de cinco em cinco, iniciando com Fortaleza, Natal, Mossoró, Belém e Brasília, mesma rota de expansão da operadora. “As regiões Norte e Nordeste têm muito potencial para a oferta de planos de saúde e estamos na região em que a Hapvida foi pioneira, que foi o divisor de águas e a fez crescer para entrar nas outras cidades”.

O plano disponibilizado na parceria é o coletivo por adesão, que tem preços interessantes para o público e bom incentivo aos corretores parceiros. “Temos uma ótima rede de atendimento com planos a partir de R$ 135, o ambulatorial, e R$ 244, o completo. Realmente veio para agregar valor ao público nortista e nordestino”, afirma. Ele conta que está visitando empresas e entidades e deve fechar em breve cerca de 15 novas parcerias. “Entre as negociações, estruturamos um produto muito forte com a Alobrás, rede de lojas de departamentos, para a categoria dos comerciantes, que foi a que mais cresceu nos últimos anos”, relata Maysson. “Ganharemos muita força com parcerias como essa, oferecendo um produto específico para o comerciário com um valor bem atrativo e com uma premiação bem atrativa para o corretor também”.

Para marcar a chegada da administradora de benefícios na região, a CORPe está ajustando uma campanha de vendas com premiação para os corretores que venderem Hapvida. “Estamos apostando para ficar mega competitivos e trazer resultado para a administradora”, garante.

