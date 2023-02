Comitê de Open Insurance da camara-e.net debate o futuro do setor na economia digital

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) oficializou a criação do Comitê de Open Insurance na última segunda-feira, 13 de janeiro. O fórum reunirá empresas e instituições com atuação no mercado de seguros para discutir temas relacionados ao Open Insurance, sistema de seguros aberto que permite aos consumidores de seguros, previdência complementar aberta e capitalização consentir com o compartilhamento de suas informações para a oferta de serviços personalizados.

“Com o avanço do Open Finance no Brasil, identificamos uma lacuna para discussões específicas sobre o desenvolvimento do setor de seguros nesse sistema aberto”, afirmou Leonardo Palhares, presidente da camara-e.net. “Vimos a oportunidade de ocupar esse espaço, com a criação do Comitê de Open Insurance, que terá como objetivo discutir e desenhar o futuro do setor de seguros na economia digital”, completou.

O Comitê de Open Insurance está sendo organizado sob a coordenação de Manuel Matos, vice-presidente da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), entidade associada à camara-e.net e responsável pela IPR-Brasil (Infraestrutura Brasileira de Proteção a Riscos), estrutura tecnológica que reúne ferramentas e plataformas relacionadas a toda distribuição de seguros no Brasil.

“A camara-e.net já tem um importante papel no desenvolvimento do Open Finance no Brasil, atuando no Conselho Deliberativo do Open Banking. Agora, com o Comitê de Open Insurance, temos um espaço dedicado a debater o desenvolvimento do setor de seguros, com foco no crescimento com segurança e proteção aos riscos”, declarou Matos.

