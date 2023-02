Com foco em PMEs, Porto Saúde lança linha Pro

EXCLUSIVO – No fim da tarde desta terça-feira, 14 de fevereiro, a Porto Saúde, vertical de saúde suplementar da Porto, reuniu convidados no Teatro Porto, em São Paulo, para apresentar seu novo produto: a Linha Pro. Com preços 25% mais acessíveis do que os planos regulares da companhia, a linha conta com três produtos e é focada em PMEs (pequenas e médias empresas), contando com 52 hospitais e clínicas na rede credenciada.

Os produtos da linha poderão ser contratados entre três (mínimo) e 99 vidas (máximo). No primeiro momento, os planos estarão disponíveis apenas na cidade de São Paulo e região metropolitana, e para proporcionar um atendimento regionalizado, os hospitais Sírio Libanês (disponível para o plano “Diamante Pro”) e Oswaldo Cruz (disponível para “Diamante Pro”, “Ouro Pro” e “Prata Pro”) são os principais parceiros da companhia.

Segundo Sami Foguel, CEO da vertical, o lançamento está conectado com o objetivo de unir tecnologia, valor agregado e inovação nos produtos da seguradora. ”Essa linha surgiu através dos pedidos dos corretores parceiros. Além de focar em oferecer uma rede credenciada qualificada, reembolso e valores mais acessíveis, investimos em marketing para tornar a nossa marca conhecida na saúde suplementar. O plano de saúde é o benefício mais almejado pelos colaboradores dentro das organizações, e queremos facilitar a adesão das PMEs para que as pessoas contem com um produto de qualidade”. O executivo ressaltou que no momento a estratégia da companhia é analisar a receptividade do produto antes de expandir para outras praças.

De acordo com Roberto Santos, CEO da holding, a incorporação da tecnologia na gestão da carteira auxiliou a empresa a entregar melhores soluções. ”Acredito que todas pessoas procuram proteção e tranquilidade na rotina, e vocês corretores podem oferecer isso para seus clientes através dessa linha. Nosso foco é melhorar a experiência desses beneficiários, por isso unimos forças com grandes nomes da saúde. O time comercial e de consultores está pronto para auxiliá-los com qualquer dúvida sobre o produto, que estará disponível para distribuição a partir de amanhã”.

Paulo Nigro, CEO do Sírio Libanês, afirmou que a parceria com a Porto possibilita a expansão do acesso à saúde suplementar e entender, através da visão do mercado de seguros, quais são as necessidades dos clientes. ”Queremos que quando uma pessoa for atendida no nosso hospital, ela saia satisfeita e agradecida por contar com um plano da linha Pro”.

Para José Marcelo, CEO do Oswaldo Cruz, a Porto está em alto alinhamento com a matriz estratégica do hospital. ”Esperamos entregar para o cliente de vocês acolhimento, excelência e um atendimento alinhado ao que há de melhor na medicina contemporânea. Queremos ajudar pessoas que procuram soluções sustentáveis em saúde, diminuindo a taxa de cancelamento de planos de saúde ou a portabilidade para outra operadora”.

No balanço do quarto trimestre de 2022, divulgado na última sexta-feira, a Porto informou que a vertical Saúde alcançou R$ 86,4 milhões de lucro líquido em 2022, um crescimento de 51% quando comparado com 2021, e R$ 3,3 bilhões em prêmios e receitas. Foguel acredita que o resultado é fruto do trabalho de reposicionamento de marca que a companhia vem desenvolvendo desde abril do ano passado. ”Estamos confiantes que cada vez mais pessoas enxergarão a empresa como uma aliada além do seguro automóvel“.

Nicole Fraga

Revista Apólice