Com base nas Leis de Incentivo Fiscal, Europ Assistance apoia projetos sociais

Como faz todos os anos, a Europ Assistance Brasil (EABR) divulgou a lista de projetos que apoiará em 2023. Todas as iniciativas estão contempladas pelas Leis de Incentivo Fiscal, o que permite à companhia aplicar parte do imposto de renda devido ao governo em causas sociais, esportivas e culturais.

A exemplo do ano passado, a empresa seguirá apoiando o projeto “Em Busca de Uma Estrela”, lançado recentemente pelo Instituto Cidadania Através do Esporte (CADES). Com base na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a iniciativa tem como missão oferecer igualdade de oportunidades para garotas que querem jogar futebol, realçando a equidade de gênero e o empoderamento feminino.

Através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD) da Prefeitura de São Paulo, a companhia também manterá o apoio ao Hospital do Amor, que atende gratuitamente pacientes vítimas de câncer. Com os recursos, os pacientes podem realizar sessões de quimioterapia, consultas médicas ambulatoriais, entre outros procedimentos de forma gratuita.

Já pela Lei do Idoso, a Europ Assistance Brasil apoiará pela primeira vez o projeto Saúde da Mulher, que atua em 47 municípios do sertão nordestino. Através de um consultório clínico móvel, a iniciativa atende mulheres a partir dos 60 anos de idade sem condições de deslocamento e nem recursos financeiros para uma consulta ginecológica.

Por fim, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a empresa incentivará a participação das pessoas em shows e peças de teatro que sejam organizados nas casas de espetáculos Tokio Marine Hall e Teatro UOL.

“Há mais de dez anos nós apoiamos iniciativas que estão alinhadas aos nossos pilares de responsabilidade social e sustentabilidade. Fazemos isso porque vai de encontro aos nossos valores, que é cuidar das pessoas, ajudar quem precisa”, afirmou Wlamir Ianez, diretor de Finanças da Europ Assistance Brasil. “Além disso, acreditamos também que as empresas precisam devolver à comunidade uma parcela dos seus ganhos obtidos, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade em que vivemos. Estamos fazendo a nossa parte e esperamos que outras companhias possam seguir esse exemplo”, completou.

N.F.

Revista Apólice