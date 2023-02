Colaboradores da Unimed Londrina recebem orientações sobre LGPD

Apresentar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e suas implicações no cotidiano do colaborador. Este é o objetivo da nova ação proposta pela Unimed Londrina. “Queremos tirar dúvidas e analisar casos concretos, a fim de promover boas práticas e capacitar da melhor forma todos que tenham contato com dados sensíveis”, explica o encarregado de Proteção de Dados da cooperativa, Lincoln Koarata.

As visitas começaram no último dia 8 de fevereiro, com a companhia de um consultor especializado. As equipes da Clínica Multiprofissional e da Unimed Saúde serão as primeiras a receberem a consultoria. “A princípio, os esforços serão para atender as áreas assistenciais da cooperativa, por trabalharem os dados sensíveis com mais frequência”, explica Sara Raquel da Silva, analista de Proteção de Dados da Unimed Londrina.

Apesar de priorizar uma parcela dos colaboradores nesse primeiro momento, a ideia é que toda a cooperativa seja envolvida. “Queremos alcançar o máximo de equipes, até mesmo aquelas que têm pouca interface com dados sensíveis. Provavelmente, isso não será finalizado nesse ano. Será um trabalho contínuo”, comenta.

A analista ainda reforça que essas visitas estão alinhadas com o pilar educacional do Programa de Governança de Proteção de Dados, além de manter ativa a discussão sobre esse tema entre os colaboradores. “Vamos continuar divulgando a importância da proteção de dados a partir de treinamentos, capacitações e, agora, atividades focadas em cada gestão”, conclui Sara.

N.F.

Revista Apólice