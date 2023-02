CNseg estreia nova fase da campanha ”Seguros. Pra Tudo e Pra Todos”

O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, inaugurou a segunda fase da campanha institucional da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Intitulada “Seguros. Pra Tudo e Pra Todos”, as peças publicitárias têm como foco despertar na sociedade a relevância do seguro no dia a dia e instigar o público, por meio de mídia de alto impacto, a buscar produtos e serviços do setor segurador que trazem proteção, segurança, tranquilidade e bem-estar.

Quem estiver em Congonhas verá uma animação de 10 segundos, em três faces de leds do famoso túnel de desembarque do terminal. A campanha também estará no aeroporto de Brasília com um painel de 46m² fixado junto às escadas de acesso à área das esteiras de retirada de bagagem.

Além da divulgação nos aeroportos, Facebook, Instagram e Youtube serão inundados pelos próximos três meses por ações que incluem vídeos e posts sobre seguros, reforçando a importância dos produtos oferecidos pelo setor, como seguros para carro, residência, vida, renda, previdência privada, capitalização e tantos outros.

Desenvolvida pela agência de publicidade Repense, a ação nos aeroportos deve impactar mais de 3,1 milhões de pessoas. Já a iniciativa completa está estimada em mais de 78 milhões de pessoas até abril de 2023.

Segundo Carla Simões, superintendente Executiva de Comunicação e Marketing da CNseg, a diversificação da campanha reforça a estratégia das entidades FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) e FenaCap (Federação Nacional de Capitalização) de mostrar à sociedade a relevância do mercado e seus produtos.

“Nosso objetivo é prestar serviço, educar e informar a população que o seguro é super importante e acessível para garantir proteção e planejamento financeiro”, afirma Carla. A nova fase da campanha, que inclui iniciativas em diversos canais digitais, terá também ações no Spotify, Google e Rádio BTN.

“O desafio de educar a população e desmitificar os produtos de seguros é constante, e não está resumido a esta iniciativa de marketing. A campanha é o pontapé inicial de uma nova fase da CNseg, cuja bandeira é democratizar o acesso a este mercado que responde por 6,5% do PIB brasileiro. Colhemos bons resultados em 2022 e, justamente por isso, vamos estender e sustentar a campanha por mais tempo. Essa estratégia vem aliada à uma comunicação integrada, 360 graus, que passa por eventos, road shows e relacionamento com imprensa”, finaliza a executiva.

* Fonte: CNseg