Chubb anuncia nome da nova unidade global de negócios climáticos

A Chubb anunciou o nome da nova unidade global de negócios climáticos lançada pela empresa no mês passado: Chubb Climate+. Além disso, a empresa anunciou a nomeação de três executivos que se juntaram à equipe de liderança da nova unidade de negócios.

A Chubb Climate+ fornecerá uma gama de produtos e serviços de seguros para empresas envolvidas no desenvolvimento ou implementação de novas tecnologias e processos que apoiem a transição para uma economia de baixo carbono. A unidade de negócios também fornece serviços de gerenciamento de riscos e resiliência, para apoiar àqueles que gerenciam o impacto das mudanças climáticas.

“O novo nome e a identidade visual refletem a proposta de valor de nossa unidade global de negócios climáticos, que visa permitir lidar com as mudanças climáticas em todo o mundo, no nível da indústria e nas comunidades locais”, disse Matthew McMullin, head da Chubb Climate+ na América do Norte. “Estamos aproveitando as amplas capacidades técnicas da companhia em subscrição e engenharia de risco e reunindo nossas práticas envolvidas em energia tradicional, alternativa e renovável, tecnologia climática, agronegócio e engenharia de risco.”

“O ‘mais’, do Climate+, refere-se à busca de um impacto positivo e à disposição de agregar valor para nossos clientes em todos os setores, à medida que eles fazem a transição para um futuro de baixo carbono e tomam providências para serem resilientes à ameaça das mudanças climáticas”, disse Matthew Hardy, líder da Chubb Climate+ para as operações da Chubb Overseas General, a divisão de seguros gerais da empresa, em 51 países e territórios fora dos Estados Unidos, Canadá e Bermudas. “Ao oferecer uma ampla e extensa gama de soluções de transferência de risco e engenharia de risco, podemos escalar para atender ao crescimento e às necessidades dos clientes, por mais complexas que sejam suas operações.”

Três executivos se juntaram a McMullin, Hardy e Margaret Peloso, Global Climate Officer, na equipe de liderança da Chubb Climate+.

Maria Guercio foi nomeada Head da Prática de Tecnologia Climática para a América do Norte. Ela é responsável pelo desenvolvimento do portfólio de subscrição da Chubb e pela criação de soluções inovadoras para apoiar as empresas de tecnologia climática focadas no uso eficiente e sustentável de recursos, produtos, serviços e tecnologias que buscam mitigar o impacto das mudanças climáticas. Com experiência em diversas áreas da indústria e linhas de negócios, a executiva ocupou cargos de gerência na filial de Montreal (Canadá), no Northern Underwriting Center, e foi Gerente de Seguros Comerciais. Iniciou sua carreira na Chubb em 2003 e, de 2005 a 2008, foi Subscritora Sênior na filial de Vancouver (Canadá). Maria Guercio é graduada em Comércio pela John Molson School of Business e possui a designação CIP (Chartered Insurance Professional).

Melanie Markwick-Day foi nomeada head de Recursos Naturais para a Chubb Overseas General. Para a nova função, Markwick-Day traz sua experiência em energia e subscrição para empresas em transição para soluções de baixo carbono. Antes de assumir seu cargo atual, Markwick-Day foi chefe de Upstream Energy e Offshore Renewable da Chubb Global Markets, onde entregou soluções baseadas em transferência de risco para empresas de energia renovável, bem como a clientes dependentes de petróleo e gás durante a transição para a tecnologia verde. Nessa função, Markwick-Day liderou o lançamento de produtos renováveis offshore da empresa. A executiva, que ingressou na companhia em 2020 como Senior Underwriting Officer, começou sua carreira em seguros em 2009, como especialista em sinistros para o Lloyd’s em Londres. Markwick-Day tem mestrado em Geografia, Vida e Ciências Ambientais pela Universidade de Oxford.

Jared Concannon foi nomeado head de Tecnologia Climática da Chubb Overseas General. Ele é responsável por garantir que as empresas de tecnologia climática sejam protegidas dos riscos específicos associados às suas operações. Antes de assumir sua função atual, Concannon atuou como Head de Developing Industry Practices, onde foi encarregado de desenvolver as linhas de negócio dos ramos de propriedade e responsabilidade civil da seguradora para os setores de mídia, saúde, manufatura avançada e tecnologia climática em suas operações internacionais. Ele ingressou na companhia em 2013 como profissional associado na Divisão de Financial Lines da América do Norte e também atuou em várias funções de subscrição. Possui graduação em Negócios pela Colgate University e tem um MBA pela Stern School of Business da Universidade de Nova York.

As nomeações são efetivas de imediato. Guercio se reporta a McMullin, e Markwick-Day e Concannon se reportam a Hardy.

“Nossa capacidade de poder dedicar esta equipe de líderes experientes para a Chubb Climate+ reflete a solidez de nosso banco de talentos, nossa profunda capacidade de subscrição e conhecimento técnico e a amplitude de nossas práticas no setor”, disse McMullin. “Com sua experiência em subscrição em diferentes setores, Maria está bem posicionada para permitir o progresso de nossos clientes de tecnologia climática.”

“A Chubb Climate+ é um negócio global, e Mel e Jared trazem o padrão de experiência técnica e perspectiva internacional que nos permitirá continuar na vanguarda dos desenvolvimentos de novas tecnologias”, disse Hardy.

N.F.

Revista Apólice