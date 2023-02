Carnaval: Veja quais seguros ajudam a proteger foliões e viajantes

EXCLUSIVO – Um dos feriados mais amados pelos brasileiros está chegando: o carnaval. Há pessoas que preferem viajar e curtir a praia ou o campo, outras preferem ir para os blocos de rua. Entretanto, é necessário haver planejamento para que situações desagradáveis não aconteçam. Diversas modalidades de seguros podem ser aliadas para evitar prejuízos. A Revista Apólice conversou com algumas empresas do setor e reuniu dicas para que os foliões aproveitem o recesso sem stress.

Seguro automóvel

Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, em 2022, durante o feriado de carnaval, foram registrados 330 acidentes graves nas rodovias federais entre 25 de fevereiro e 2 de março. Ao contratar um seguro automóvel, o motorista garante uma proteção financeira capaz de cobrir as despesas necessárias e imediatas em caso de um evento adverso, desde um dano material até um acidente envolvendo outras pessoas.

“Sabemos que cobrir reparos imprevistos pode ser oneroso para o motorista, sobretudo, para aqueles que juntaram dinheiro ao longo do tempo para adquirir o carro ou fizeram um financiamento, por exemplo. Portanto, o ideal é que o consumidor contrate o produto assim que sair da concessionária, pois ele proporciona mais tranquilidade ao dono do veículo. Todo motorista, seja qual for a frequência com que ele utiliza o carro, está vulnerável a riscos como acidentes, roubos e outros danos”, afirma Roberto de Antoni, diretor de Operações da Mapfre.

O executivo ressalta que, se o consumidor for viajar no carnaval, ele deve consultar a sua apólice para relembrar todas as coberturas envolvidas e as assistências disponíveis. Além disso, para evitar problemas legais, a documentação do condutor e do carro devem estar atualizadas. “A manutenção preventiva é a melhor maneira de minimizar contratempos. O ideal é que o segurado cheque com antecedência ao dia da viagem o nível de óleo, suspensão, alinhamento, estado das pastilhas de freio, óleos lubrificantes, correias do motor e tensionadores, além de regular os faróis”.

Seguro residencial

De acordo com dados divulgados na última edição da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2021 houve 1,7 milhão de furtos em domicílios. O Sudeste lidera o número de pessoas que declararam terem sido vítimas de roubos ou furtos dentro de suas residências, com 1,2 milhão de casos.

O seguro residencial é um grande aliado para todos, mas principalmente daqueles que deixam suas casas vazias para curtir o carnaval viajando. Além de proteger em casos de roubos e furtos, o produto oferece diversas coberturas, cobrindo danos em casos de incêndios, explosões e até mesmo eventos naturais como queda de árvores que venham danificar o imóvel.

“Os seguros residenciais podem ser contratados com a cobertura de roubo e furto qualificado, que garantem a indenização de prejuízos em decorrência desses eventos até o limite da importância segurada contratada. Quanto às assistências, algumas apólices cobrem o regresso antecipado do segurado para tratar do evento ocorrido na residência e até vigilância para a casa quando o arrombamento causa danos que impedem que a residência seja adequadamente fechada e protegida até o dia seguinte”, diz Raquel Silva, diretora de Affinity da WTW.

Seguro para celular

Um crime comum no carnaval são os roubos e furtos de objetos pessoais. Segundo uma pesquisa do IBGE, feita em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um brasileiro é vítima de roubo a cada 17 segundos e, entre os principais itens levados, o celular aparece em 1º lugar (83,7%), seguido por dinheiro (36,3%), documentos (23,4%), cartões de banco e cheques (18,5%), joias e relógios (10%).

Para proteger o celular, a melhor escolha é contratar um seguro. O produto pode cobrir, a depender da apólice adquirida, roubo; furto qualificado ou simples; quebra acidental; e danos causados por líquido. De acordo com a pesquisa “Panorama Mobile Time/Opinion Box: O brasileiro e seu smartphone”, embora o roubo de celular seja um problema que aflija os brasileiros nas grandes cidades, apenas 11% dos donos de smartphones protegem seus aparelhos com um seguro.

“Caso a pessoa tenha o smartphone roubado e o aparelho conte com um seguro, ela deve fazer um boletim de ocorrência e procurar seu corretor de seguros para avisar o sinistro. O profissional é o mais indicado para dar sequência na abertura do atendimento”, diz Rogério Lemes, diretor de Retail da MDS Brasil.

Raquel ressalta que também existem seguros para cartões de bancos e até de alguns tipos de jóias e relógios. “No entanto, esses seguros também têm características específicas em suas coberturas que precisarão ser observadas pelas respectivas seguradoras na avaliação dos eventos para definir a existência ou não de cobertura para os prejuízos reclamados”.

Seguro viagem

De acordo com dados divulgados pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), a procura por seguro viagem cresceu 167% em 2022, com uma arrecadação superior a R$ 901 milhões em comparação com 2021. Em indenização, o aumento foi de 77% no mesmo período, com o total de R$ 312,1 milhões. Dos estados que mais arrecadaram no segmento, São Paulo foi destaque, com mais de R$ 685 milhões.

Além das já conhecidas assistências para casos em que o viajante necessite de apoio médico ou odontológico, contribuindo para preservar o orçamento da viagem, o seguro inclui uma série de coberturas e assistências.

“Independente do destino, duração da viagem ou do meio de transporte, o seguro é essencial para evitar ou minimizar os prejuízos e perrengues que podem surgir. Com o produto, o turista conta com mais de 20 coberturas, entre elas para bagagem extraviada e assistência médica. O seguro também descontos exclusivos, como 20% de desconto no aluguel de malas com a Rent a Bag e 10% de desconto na Dog Hero, que oferece serviços de hospedagem e atividades para cachorros”, reforçou a assessoria da Porto.

Nicole Fraga

Revista Apólice