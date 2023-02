Capemisa Seguradora investe no desenvolvimento de lideranças

A Capemisa Seguradora comemorou o primeiro ano de implantação de seu programa interno de sucessão. Esse ciclo inicial contou com a participação de 44 colaboradores e seis já foram promovidos.

“Ao longo de 2022, elaboramos trilhas de desenvolvimento, observando qual era a necessidade específica para cada colaborador com o objetivo de fazê-lo assumir novos cargos e responsabilidades na companhia. Essas ações poderiam ser um MBA, por exemplo, cursos de liderança ou a orientação de um serviço de coach”, declara a gestora de Recursos Humanos da empresa, Patricia Pacheco.

Ela destaca que, com o monitoramento das competências de forma individualizada, é possível acompanhar de forma mais assertiva seu desenvolvimento, acelerando o grau de prontidão do colaborador para assumir novas funções no curto, médio e longo prazo. Pesquisas de avaliação foram realizadas e 86% dos participantes se sentiram apoiados pela seguradora. “Montamos um programa de desenvolvimento customizado para os potenciais líderes, mas nosso olhar também levou em consideração as singularidades. Estamos acompanhando a evolução de cada profissional indicado ao programa de sucessão e pensando nos próximos passos”, explicou.

O projeto conseguiu aproveitar os talentos internos, recrutando externamente apenas 13% das vagas oferecidas. Cada nova pessoa promovida deixa sua vaga para um outro colaborador, em um movimento que valoriza a “prata da casa”. Em um segundo ciclo, a proposta da Capemisa é focar nas equipes das 29 sucursais em todo o Brasil, uma vez que a matriz sinaliza o bom desempenho citado.

Entre as seis pessoas promovidas para diversos níveis de liderança, a companhia cita a ascensão de uma mulher no nível de diretoria da companhia. Patrícia Nepomuceno assumiu a Diretoria Comercial e de Produtos da Capemisa Capitalização. Trabalhando na empresa desde 2016, ela deixa a Gerência Atuarial e de Produtos para assumir novas funções que envolvem toda a comunicação de dados junto à Susep (Superintendência de Seguros Privados), informes de capital e solvência, assim como a prospecção de novos clientes.

“Vivi e vi os resultados deste programa. O investimento em educação da seguradora com sua equipe é um diferencial para mim, que senti os resultados no desenvolvimento de novas competências. Recebi todo o auxílio de um coach, além de participar do Programa de Desenvolvimento de Executivos da Fundação Dom Cabral ao longo de 2022. É assim que acredito que uma empresa pode crescer e vejo na prática”, comenta a executiva que chegou à companhia como atuária.

