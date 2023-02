Campanhas de incentivo da Liberty premiam corretores com viagens

A Liberty Seguros lançou mais uma edição das campanhas de incentivo Conexão Mundo e Conexão Brasil, com o objetivo de desenvolver e reconhecer o trabalho de seus corretores parceiros. Ambas as ações são baseadas em rankings de pontuação de acordo com apólices emitidas, crescimento e resultado, tem como premiações viagens para Malta, na Europa, e Florianópolis, na região sul do Brasil, além de muitos outros prêmios.

Divididos nas campanhas e alocados em chaves por produção e potencial, os corretores competem por vagas em viagens em uma das campanhas: Mundo e Brasil. Serão mais de 70 corretores viajando para Malta e mais de 160 para Florianópolis. Além disso, os corretores da Conexão Brasil ainda podem ganhar prêmios de 1.500 e 1.000 no Cartão Cresça com a Liberty.

Com uma mecânica simples, as duas campanhas pontuarão apólices emitidas até 31/07/2023 com início de vigência entre 01/02/2023 e 30/06/2023 dos seguros novos e renovações e das linhas de produtos de Auto, Vida, Caminhão, Frota, Comércio e Serviços, Residência e Marine, além disto terão aceleradores como o uso dos Meus Momentos, ferramenta de vendas para ajudar os corretores a vender de forma digital. Todos os detalhes, regulamentos e regras das campanhas serão compartilhados com os corretores específicos de cada chave.

O anúncio dos ganhadores será feito em agosto de 2023.

N.F.

Revista Apólice