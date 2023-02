C6 Bank inclui seguros no C6 Experience

O C6 Bank incluiu uma nova medalha no C6 Experience, o programa de relacionamento que premia os clientes pelo uso dos produtos e serviços do banco. A partir de agora, clientes poderão conquistar a medalha atrelada aos seguros oferecidos pela fintech.

Com isso, o total de medalhas disponíveis no programa passa de 11 para 12, mas a quantidade exigida para subir de nível segue a mesma: três para o nível 1, cinco para o nível 2 e sete para o nível VIP; ou seja, ficou mais fácil se tornar um cliente VIP do banco.

“O programa foi criado para estimular o cliente a conhecer e utilizar nosso portfólio completo de produtos e serviços por meio de uma experiência lúdica”, afirma Maxnaun Gutierrez, head de Produtos para Pessoa Física do banco. “Nada mais justo, portanto, que incluirmos uma medalha referente aos seguros que já oferecemos na nossa plataforma e dar mais opções para que o cliente cumpra os desafios e ganhe recompensas.”

Entre as opções de seguros disponíveis no aplicativo do C6 Bank e elegíveis à medalha no C6 Experiente, estão o seguro C6 Tag Rodovia, o seguro C6 Tag Estacionamento, o seguro C6 Vida e o seguro C6 Conta. Todas essas modalidades têm oferta personalizada para cada cliente e valores acessíveis. Além disso, os clientes que contratarem o C6 Odonto, plano odontológico com cobertura nacional oferecido pela fintech em parceria com a SulAmérica, também conquistam a medalha “Protegido(a)” no C6 Experience.

Além disso, o banco também reduziu as missões necessárias para conquistar as medalhas Mestre das Chaves (chaves Pix), Sempre On (recarga de celular) e Sempre em dia (débito automático).

