Brasilprev registra lucro líquido de R$ 1,5 bilhão em 2022

A Brasilprev registrou lucro líquido ajustado (que exclui resultados extraordinários) de R$ 1,5 bilhão em 2022. O dado consta no balanço anual da companhia, divulgado hoje, e é 48% maior em relação ao atingido em 2021, de R$ 1,008 bilhão. Já a carteira total de investimentos teve alta de 9,8% no ano passado, totalizando R$ 349,3 bilhões, face a R$ 318,2 bilhões no ano anterior. O resultado mantém a empresa na liderança de mercado, com 28,5% de market share.

“O ano de 2022 foi bastante desafiador, com alta volatilidade tanto no mercado global quanto no doméstico, além do impacto da taxa de juros; mas a Brasilprev continuou focada em proporcionar a melhor experiência aos seus clientes”, comenta a presidente da companhia, Ângela Assis. “E o efeito disso é a nossa ampla participação no mercado. Cerca de 35% dos ativos investidos em previdência em 2022 entraram por meio dos nossos planos”, completa.

Para Ângela, o papel consultivo da companhia foi fundamental para os resultados. “Neste período nós intensificamos o processo de transformação digital, oferecendo mais canais de relacionamento, e um grande exemplo é o WhatsApp, que já se consolidou como um dos principais meios de comunicação. Já temos quase 600 mil usuários únicos neste canal, e a taxa de aprovação é de 79%”.

Daniel Beneton

Para o diretor de Planejamento e Controle da empresa, Daniel Beneton, outro destaque foi a ampliação da estrutura de plataforma aberta da Brasilprev. “Neste ano nós conseguimos expandir a oferta de fundos por meio de parcerias com gestoras independentes. Já são 24 casas integradas ao nosso negócio totalizando R$ 23 bilhões em carteira, o equivalente a 7% do nosso portfólio em planos PGBL e VGBL”, confirma. “Em um cenário de volatilidade, a oferta de alternativas mostrou-se uma estratégia acertada, já que visa, ao mesmo tempo, proporcionar aos nossos clientes a possibilidade de complementar a grade de fundos, auxiliar na construção de portfólios e agregar ainda mais retorno”.

Por fim, Beneton destaca ainda que, com o apoio da força de distribuição da rede do Banco do Brasil, a arrecadação dos planos de previdência da empresa atingiu a marca de R$ 53 bilhões em 2022, montante 15,6% maior que no ano anterior, o que também manteve a empresa em primeiro lugar entre as seguradoras no ranking de arrecadação total da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada).

