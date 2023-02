Bradesco Seguros expande serviço de minivans no Espírito Santo

A Bradesco Seguros acabou de expandir para o estado do Espírito Santo sua frota de minivans para serviços de atendimentos Residenciais. A novidade foi divulgada em um evento com mais de 50 corretores da grande Vitória e dos presidentes do SINCOR-ES, José Romulo, e o Presidente do CVG-ES, Antonio Santa Catarina.

No evento realizado na Sucursal Vitória, também foi apresentado o novo modelo de atendimento comercial dedicado por empresa do grupo, “que busca tornar a relação entre corretores e seguradora ainda mais especializada, com um olhar atento a evolução das necessidades de nossos clientes de interações mais eficientes e velozes”, conforme reiterou o superintendente regional Emanuel Paiva Nascimento, responsável pela atuação da seguradora no RJ/MG/ES.

O lançamento da VAN RE faz parte da estratégia da empresa para aprimoramento de coberturas, serviços e assistências, com foco na experiência de segurados e corretores. Atualmente, o serviço contempla oito cidades, são elas: Curitiba, Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Barueri e Osasco, além do Rio de Janeiro e São Paulo. As minivans funcionam de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, atendendo a chamados, com técnicos especializados, para serviços de encanador, eletricista, vidraceiro, chaveiro, entre outros.

“O atendimento de excelência é a nossa prioridade. Investimentos em diferentes formatos de assistências, unindo a tecnologia ao contato humanizado, com foco na cultura do servir. Ações como a expansão da frota e os novos serviços oferecidos pelas minivans auxiliam na redução dos prazos de atendimento e proporcionam maior comodidade na utilização de produtos e serviços da seguradora”, destaca Carlos Eduardo Oliva, superintendente executivo de Operações da Bradesco Seguros.

A assistência pode ser solicitada por meio da Central de Atendimento (4004 – 2757), acessando o Site do Segurado e pelo aplicativo “Assistência Dia & Noite”, disponível para download nas plataformas digitais.

