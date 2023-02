Com o objetivo de trazer facilidade e agilidade para a rotina de corretores, a Bradesco Inteligência Artificial (BIA) tem novas funcionalidades dos produtos Auto e RE que podem ser acessadas por meio do botão “Ajuda” no Portal de Negócios: 2ª via de boleto e acompanhamento de Sinistro.

Por meio do CPF ou CNPJ do segurado, a Inteligência Artificial permite a consulta de status e a emissão da segunda via do boleto. No caso de um sinistro Auto ou RE, o corretor poderá também acompanhar o status e andamento apenas com o CPF ou CNPJ, e a placa do carro do segurado.

A BIA foi criada em 2017 para os clientes do Banco Bradesco e desde então já foi expandida também aos clientes e corretores da Bradesco Seguros, auxiliando na gestão de produtos de todos os ramos. “A tecnologia dos autosserviços veio para simplificar a vida proporcionando maior resolutividade das pendências do dia a dia”, afirma Saint’Clair Lima, diretor da seguradora.

