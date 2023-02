Bradesco Capitalização lança dois produtos

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, aumentou a família dos títulos de capitalização Max Prêmios. Os novos Agro Max Prêmios e Max Prêmios Cem chegam às prateleiras da empresa com o diferencial de oferecerem mais sorteios, ampliando as chances dos clientes serem contemplados.

Conforme explica Douglas Duran, superintendente executivo da companhia, o lançamento dos dois novos títulos reforça o compromisso da empresa de estar sempre aprimorando seus produtos e serviços para conseguir atender aos mais variados perfis de clientes. “É uma ótima opção para pessoas físicas e jurídicas que desejam guardar dinheiro enquanto concorrem a prêmios ao longo da vigência do título”, explica o executivo.

Conheça os novos planos

O Agro Max Prêmios é voltado especialmente para clientes empresariais do segmento agro negócio. Ao contratar, o cliente concorre a 20 sorteios mensais, com prêmios de até R$ 400 mil. O plano tem vigência de 24 meses e, ao final do período, o participante resgata todo o valor pago com correção monetária.

Já o Max Prêmios Cem é voltado para pessoas físicas. Com pagamento único de R$ 100, o cliente concorre a mais de 80 sorteios semanais, com prêmios de até R$ 10 mil. A vigência do título é de 36 meses e, ao final desse período é possível resgatar todo o valor acumulado com correção monetária.

A Bradesco Capitalização é líder no mercado brasileiro, com 22,9% de Market Share de faturamento, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Até novembro de 2022, a companhia sorteou mais de sete mil títulos na modalidade tradicional. A contratação dos planos pode ser realizada em uma agência do Banco Bradesco, pelo aplicativo do banco, via internet banking ou pelo caixa eletrônico.

N.F.

Revista Apólice