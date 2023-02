BB Seguros lança campanha “Proteção Pra Tudo”

A BB Seguros, seguradora do Banco do Brasil, anunciou a promoção “Proteção Pra Tudo”, com sorteios quinzenais de R$ 5 mil, sorteios mensais de R$ 10 mil e um sorteio final de R$ 50 mil. Podem participar da promoção pessoas físicas de nacionalidade brasileira e residentes em território nacional, maiores de 18 anos e que adquiriram ou já tenham um seguro de vida ou Residencial, ou um plano de previdência da Brasilprev.

As regras da campanha “Proteção Pra Tudo” são simples. Realizando o cadastro no site da companhia até 10 de março, o cliente já ganha 1 cupom. Ao contratar um dos produtos participantes, o cliente ganha 10 cupons por produto contratado. Clientes “Superprotegidos”, ou seja, que tenham pelo menos 4 produtos por critérios de volume de reserva, capital segurado ou tempo de relacionamento, ganham mais 10 cupons extras.

Aqueles que já são clientes da BB Seguros, desde que possuidores de um dos seguros participantes na promoção, terão direito a mais 5 cupons, e ainda é possível ganhar mais 10, se aceitarem que seus dados sejam disponibilizados no ambiente Open Banking do Banco do Brasil. Os participantes poderão consultar seus números da sorte no site da promoção, munidos de CPF e senha de acesso criada no momento do cadastro. Estará habilitado a concorrer quem se cadastrar até um dia antes da data de cada um dos sorteios.

N.F.

Revista Apólice