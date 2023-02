AXA no Brasil leva 440 colaboradores para passeio na Roda Rico

Esta semana, os colaboradores da AXA no Brasil estão reunidos em São Paulo para um encontro anual dedicado ao alinhamento de estratégias e ao planejamento da companhia para 2023 a 2027. Além da oportunidade de integração e fortalecimento da cultura, por ser o primeiro encontro presencial que reúne toda a empresa desde a pandemia, o ponto alto do evento foi levar os 440 colaboradores à Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, segurada e patrocinada pela seguradora.

Outra novidade é a presença de dois executivos internacionais: Antimo Perretta, CEO da AXA na Europa e América Latina, Nuria Fernández París, Gerente Geral do AXA Madrid International Hub, que tem entre suas atribuições o desenvolvimento da operação brasileira, uma das prioridades do Grupo entre países emergentes. Encontros com os parceiros e corretores também fazem parte da agenda. A presença de ambos representa a confiança do grupo na operação do Brasil, além de um apoio importante para a realização das ações previstas.

“A presença de Antimo e Núria é motivo de celebração, são dois executivos muito importantes dentro do Grupo e tê-los aqui é uma validação importante do nosso plano estratégico 22-27. Além disso, levar os colaboradores na Roda-Gigante é importante para que eles vejam a grandeza do projeto e também sintam-se orgulhosos por sermos a seguradora oficial do mais novo cartão postal de São Paulo.”, afirma Erika Medici, CEO da companhia.

