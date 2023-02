Assistências registram alta demanda no período de férias

Compartilhar no

O período de final de ano é marcado, além das festas de Natal e Réveillon, pela alta temporada de férias. A maior permanência dentro de casa, viagens, estadias prolongadas em casas de veraneio e chuvas de verão contribuem para um aumento sazonal nas demandas por assistências de seguros, principalmente para automóveis e residências. É o que registrou a Bradesco Seguros nos últimos meses do ano passado.

Em 2022, a companhia registrou alta de 58% nas demandas por reboques do Seguro Auto, para veículos leves e pesados. A segunda maior incidência foi a procura por mecânico, que representou 17% de todas as assistências oferecidas pela seguradora.

Segundo o superintendente Executivo de Sinistros da seguradora, Carlos Oliva, a maior quantidade de carros nas ruas e estradas, e até mesmo as fortes chuvas frequentes no período, favorecem a maior incidência de sinistros. “A falta de manutenção dos veículos é um fator determinante para uma pane ou um defeito inesperado, o que pode deixar o segurado na mão em meio a uma rodovia movimentada. As chuvas de verão, por sua vez, costumam causar sérios danos às residências”, explica.

No Seguro Residencial, as assistências mais procuradas foram encanador e eletricista, que corresponderam a 35,3% e 21,5%, respectivamente. “Além das intempéries climáticas comuns ao verão brasileiro, que representam grande risco, o maior tempo dentro de casa permite que o segurado dedique mais atenção a pontos que precisam de reparos em sua residência”, afirma Oliva.

