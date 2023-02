Alper inaugura filial no Rio de Janeiro

A Alper Consultoria em Seguros inaugurou na terça-feira, 14 de fevereiro, sua 14ª filial no Rio de Janeiro, localizada na Torre do Rio Sul em Botafogo. A nova unidade vai em linha com a estratégia da companhia de estar presente nas grandes capitais.

Segundo dados da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), o estado do Rio é o maior em vendas de seguro, com R$ 35 bilhões em 2022.

De acordo com o CEO da empresa, Marcos Couto, a nova filial faz parte da estratégia da companhia em estar presente nacionalmente, sempre em busca de novas oportunidades, trazendo ainda mais pluralidade para a operação e para os clientes. “Essa iniciativa reflete as ações e investimentos realizados pela companhia nos últimos anos”, afirma.

A diretora de Benefícios e Filiais, Márcia Santos, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, destaca que as metas são arrojadas. “O Rio é um estado muito representativo no mercado de seguros, o que justifica o investimento nessa nova filial. Para a Alper, é importante estar presentes num estado com forte representatividade e que nos permite maior aproximação com os nossos parceiros cariocas”, ressalta.

Assim como nas outras filiais, a empresa irá oferecer todos os serviços e soluções que estão disponíveis em seu portfólio. “Somos uma companhia 360º e estamos preparados para trazer soluções de produtos customizados de acordo com cada cliente”, finaliza.

Atualmente, a matriz da Alper fica em São Paulo, além das filiais nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e, agora, no Rio de Janeiro.

N.F.

