Zurich lança campanha de vendas “Fez, levou 2023”

A Zurich começou o ano dando aos corretores de seguros boas oportunidades de negócios. A companhia está lançando a campanha de vendas “Fez, levou 2023”, para promover a venda de seguros. A novidade dessa edição em relação à lançada em 2022 é a inclusão do produto Zurich Automóvel.

Na nova campanha, corretores terão remuneração especial na venda das apólices para novos seguros ou renovações de congêneres com os produtos de auto, empresa e residência da seguradora.

“A Zurich apresenta ao mercado um portfólio completo para pessoa física e pequenas e médias empresas. A campanha é uma estratégia diferenciada para que o corretor conquiste novas oportunidades neste início de ano, mas também tenha uma perspectiva de relacionamento de longo prazo com seus clientes, entendendo as necessidades de proteção que eles apresentam”, diz Marcio Benevides, Diretor Executivo de Distribuição da empresa.

O executivo enfatiza que os corretores são o maior parceiro estratégico da companhia. “Por isso, o foco é ajudá-los a levar as melhores opções aos clientes, ao mesmo tempo em que contribuímos para que eles desenvolvam novos negócios, ou seja, diversifiquem o seu portfólio”, sinaliza.

A promoção “Fez, levou 2023” seguirá até o final de janeiro. Os corretores interessados em participar da campanha devem ter cadastro ativo na Zurich e aderir ao regulamento.

Diferenciais dos produtos são argumentos de venda para o corretor

Como explica Benevides, a Zurich é uma empresa que coloca o segurado no centro. E isto não fica apenas no campo do discurso, mas na prática. Por isso, os produtos inclusos na campanha apresentam diferenciais para os clientes, que podem ser enfatizados como argumentos de venda pelo corretor.

“Apenas para citar alguns exemplos, o seguro auto tem parcelamento em 12 vezes sem juros no cartão, sendo uma opção extremamente vantajosa para o planejamento financeiro dos clientes”, pontua o executivo. “Já o residencial e o empresarial se destacam pelos serviços com pegada sustentável, como o descarte responsável de móveis e entulhos e a consultoria ambiental, que podem gerar economia e facilitar o dia a dia tanto para pessoas físicas quanto empresas, além de permitir que adotem práticas mais sustentáveis”.

Benevides lembra que os clientes estão cada vez mais exigentes e têm cada vez mais informação à mão. Por isso, são bastante criteriosos em suas escolhas, ao mesmo tempo em que precisam de um profissional que possa oferecer um bom serviço de consultoria em seguros.

“Nesse contexto, o corretor atento pode exercer com cada vez mais propriedade essa função, analisando o contexto de cada cliente e ofertando produtos de acordo com as necessidades deles”, diz Marcio. “Com os seguros da Zurich, eles podem garantir proteções completas e personalizadas, produtos atrativos aos clientes e que também oferecem vantagens diretas ao corretor”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice