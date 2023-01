Zurich destina recursos para apoiar atingidos pelas chuvas em MG

Diante das fortes chuvas que atingem o Estado de Minas Gerais e que vêm causando inundações e desabamentos, dados do balanço da Defesa Civil do estado apontam que 1.935 pessoas foram, em algum momento, desabrigadas, ou seja, tiveram que ser alojadas em abrigos públicos por não ter para onde ir. Outras 10.662 pessoas estão desalojadas e tiveram que ir provisoriamente para as residências de amigos, parentes, hotéis ou pensões. Até o momento, 131 municípios se encontram em situação de emergência.

Diante desse cenário, a Zurich direcionará R$ 125.580,00 para as cidades de Alfenas, São João Del Rei, Barbacena, Três Corações, Uberaba, Almenara, Capelinha, Teófilo Otoni e Vespasiano. O valor será totalmente destinado à aquisição de cestas de alimentos, que serão distribuídas neste mês. “Estamos sempre atentos às necessidades das comunidades espalhadas pelo país, mobilizando recursos para apoiá-las em momentos como esses”, afirma Ana Paula Maniá da Matta, gerente de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da seguradora.

Os recursos são provenientes de um fundo recém-criado pela Zurich para auxiliar comunidades em catástrofes e situações de calamidade pública no Brasil. “O fundo de catástrofes já é parte do nosso programa de Responsabilidade Social Corporativa e seus recursos serão distribuídos até setembro de 2023 “, pontua Ana. “O Movimento União BR e o Instituto da Criança, nossos parceiros, avaliam as necessidades específicas de cada local, a fim de distribuir os recursos de maneira eficaz para as regiões afetadas ao longo desse período. Apoiamos 16 mil pessoas na Bahia, onde as chuvas tiveram um impacto maior, e em Minas, esperamos atender mais de 1.800 pessoas entre desalojados e atingidos nos municípios citados”, finaliza a executiva.

