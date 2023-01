Wiz Concept vai atuar na venda e gestão de seguros junto à Cabergs

A Wiz Concept, unidade de negócio do ecossistema Wiz Co focada em soluções para o mercado segurador e financeiro, assinou contrato de parceria com a Cabergs Seguros. A unidade irá atuar via Plataforma SmartInsure por dois anos, podendo ter esse prazo renovado, e dará suporte da venda à gestão dos produtos.

A parceria prevê que a empresa dará suporte de cotação, placement e prestará serviços para toda a esteira do seguro agrícola para a Cabergs via plataforma SmartInsure, apoiando a frente de crédito, focando no setor agrícola. A plataforma conecta todos os atores envolvidos na venda (canais comerciais, seguradoras e clientes), facilitando a gestão do seguro desde o relacionamento inicial até o pós-venda e abertura de sinistro.

De acordo com o diretor Comercial e de Soluções Agro da Wiz Concept, Afonso Oliveira, a parceria firmada vai ao encontro da meta traçada pelo conglomerado de expandir os canais de distribuição e reforça a atuação da unidade de negócio no suporte à venda e gestão de seguros de parceiros estratégicos.

“É uma grande satisfação firmar uma parceria com uma corretora de grande potencial de negócios e poder levar inteligência e tecnologia desenvolvida pela Wiz Concept, visando atingir alta performance, a fim de buscar os melhores resultados”, afirma Oliveira.

Para Fernando Zingano, diretor-presidente da Cabergs, o acordo amplia a capacidade e o campo de atuação da corretora. “Temos uma demanda muito grande pelo seguro rural na Região Sul, e esse acordo comercial com a Wiz Concept seguramente nos dará maior capacidade de atender com excelência toda essa demanda e expandir nosso potencial de comercialização”.

Seguro rural em expansão

O foco de atendimento será no seguro rural, produto que oferece ao produtor a proteção contra perdas decorrentes de fenômenos climáticos e adversidades que afetam as lavouras. O objetivo é resguardar o cliente de qualquer tipo de prejuízo que possa afetar a produção.

Com a maior incidência de geadas e secas nas lavouras, devido ao aquecimento global, o seguro rural está em plena expansão no País. De acordo com dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), as indenizações de seguro rural somam R$ 9,7 bilhões até setembro deste ano, alta de 112,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

As seguradoras arrecadaram R$ 10,6 bilhões nos nove primeiros meses de 2022, volume 42% superior comparado ao mesmo período do ano anterior, no qual a arrecadação totalizou R$ 7,4 bilhões.

N.F.

Revista Apólice